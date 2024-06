20. Jubiläum des Festivals Gewinne Tickets für einen Abend am Moon & Stars in Locarno

Vom 11. bis am 21. Juli findet am wunderschönen Lago Maggiore das Moon & Stars Festival statt. Für das Moon & Stars verlosen wir Tickets für verschiedene Daten. Mache mit und geniesse einen unvergesslichen Abend am Festival im Tessin.