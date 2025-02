Übersehene Bisexuelle

Innerhalb der LGBTQ-Community bilden bisexuelle Menschen zahlenmässig die grösste Gruppe. Dies zeigen gross angelegte Befragungen in verschiedenen Ländern, jüngst in Schweden. Doch während Lesben in der Schweiz bereits vor 25 Jahren den Dachverband Lesbenorganisation Schweiz gründeten, und die Schwulen seit 1993 im Dachverband Pink Cross organisiert sind, blieben die Bisexuellen weitgehend unsichtbar.

Erst seit 2022 gibt es den Verein Bisexuell Schweiz, der sich für mehr Sichtbarkeit, Akzeptanz und eine bessere Vernetzung von bisexuellen Menschen einsetzt. «Bisexuelle erleben Vorbehalte oder Ablehnung nicht nur aus der heterosexuellen, sondern auch aus der homosexuellen Gemeinschaft», sagt Vorstandsmitglied Nadia Seiler (36). Alles, was zwischen den binären Polen von homo oder hetero liegt, werde offenbar von vielen Menschen als Bedrohung erlebt. «Es kann eine pragmatische Entscheidung sein, sich als hetero- oder homosexuell zu bezeichnen, um sich den Vorurteilen und möglichen Anfeindungen gegenüber Bisexualität zu entziehen.» Es sei jedoch bekannt, dass eine solche Verleugnung der eigenen Identität mit einem hohen psychischen Leidensdruck und negativen Auswirkungen auf die Gesundheit verbunden sein könne, sagt Bisexuellen-Aktivistin Seiler.

Erst vereinzelt wird Bisexualität in der Populärkultur repräsentiert (etwa durch Catwoman, die Hauptfigur Loki in der gleichnamigen Marvel-Serie oder die Figur Rosa Diaz in der Sitcom «Brooklyn Nine-Nine»). Reale Identifikationsfiguren in der Schweiz sind zum Beispiel Moderatorin Dominique Rinderknecht (35) oder die Queer-Aktivistin und Nationalrätin Anna Rosenwasser (34).