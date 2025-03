1/5 Tiktokerin Laraa.gro schwärmt vom Duft Erba Pura von Xerjoff – und mit ihr ganz viele andere. Foto: TikTok Screenshot

Peter Aeschlimann Redaktor

Manchmal benötigt man kein Forschungsinstitut, um Trends aufzuspüren. Es reicht dafür ein guter Riecher.

Feinen Nasen fällt auf, dass seit geraumer Zeit fast alle jungen Menschen gleich duften. Nach Bergamotte, Vanille und Moschus nämlich, einer durchaus beissenden Note, die sich ins Hirn bohrt und dort entweder Fluchtreflexe oder amouröse Gefühle auslöst.

Das Phänomen ist nicht neu. Olfaktorisch erstaunlich oft kongruent unterwegs waren in den 80er-Jahren auch die Babyboomer: Frauen trugen Opium von Yves Saint Laurent, Männer dufteten nach Davidoff Cool Water. Ein gutes Jahrzehnt später schworen Angehörige der Generation X grossmehrheitlich auf Calvin Kleins Unisex-Hit CK One.

«Alle wollen es»

Und jetzt also: Xerjoff Erba Pura, der Duft der Gen Z. «Es ist einfach das beste Parfum», schwärmt der Dönerverkäufer (23) in Zürich. «Alle wollen es», sagt die Studentin (21) an der Coop-Kasse.

Den Eindruck bestätigt eine Angestellte in der Kosmetikabteilung eines grossen Warenhauses in der Stadt Bern. An Samstagen, sagt die Frau, herrsche vor dem Regal mit den Düften des italienischen Fabrikanten Xerjoff ein regelrechtes Tohuwabohu.

Dutzende schwarz gekleidete Jugendliche sprühen sich dann die Wässerchen an Handgelenke, Hals, hinter die Ohren oder auch in die Haare. Bis unbeteiligte Kundinnen und Kunden befürchten, dass irgendwo im entfernten Umland ein Lager für Zitrusfrüchte in die Luft geflogen sein müsse.

«Oh mein Gott»

Für den Hype mitverantwortlich ist – natürlich – das Internet, namentlich die Social-Media-Plattform Tiktok. In Hunderten von Beiträgen halten Influencerinnen, Influencer und solche, die es gerne wären, das antik anmutende, aquamarinfarbene Flacon mit goldenem Deckel in die Handykamera und sagen Dinge wie: «Oh mein Gott, ich schwöre euch: Dieser Duft ist unglaublich intensiv!»

Das Investment, um dazuzugehören, ist allerdings nicht ganz billig. Im Fachhandel kostet die 100 Milliliter-Variante von Xerjoffs Erba Pura 250 Franken, das 50-Milliliter-Flacon gibts für 170 Franken. Weshalb aber geben so viele so viel Geld aus, nur um dann hinter einer gigantischen Parfumwolke zu verschwinden, in der alle exakt gleich duften?

Für Gen-Z-Experte Yannick Blättler (31) hat das mit dem Druck der Vergleichbarkeit zu tun, dem junge Menschen heutzutage ausgesetzt sind. Individualität sei schon immer noch angesagt bei der Gen Z – aussen vor bleiben wolle aber ebenfalls niemand.

Die sozialen Medien hätten einen enormen Einfluss auf das Konsumverhalten der Gen Z, so Blättler. Tiktok und Instagram befeuerten Modetrends und würden neuen Produkten innert kürzester Zeit zu Weltruhm verhelfen. Alles, was es dazu benötige, sei ein Video, das viral gehe. «Wer nicht auf Tiktok ist, versteht diesen Hype nicht.»