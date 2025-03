1/17 Ab 1993 fanden im Gugelmann Areal in Roggwil BE immer wieder Techno-Partys statt, zu denen halb Europa hinpilgerte. Foto: Keystone

Darum gehts Roggwil BE wurde in den 1990er-Jahren zum europäischen Techno-Hotspot

Techno bot marginalisierten Gruppen einen freien und sicheren Entfaltungsraum

Ravena Frommelt Redaktorin Gesellschaft

Was ist genau passiert?

Tanzwillige aus ganz Europa strömen Mitte der 1990er-Jahre nach Roggwil BE. Denn neben grossen europäischen Städten wie Berlin, London oder Brüssel ist das Gugelmann Areal im verschlafenen Dörfchen im Oberaargau ab 1993 ein wichtiges Zentrum für die Entwicklung des Technos von einer Nischenkultur zum Massenphänomen. Ein kleines Dorf, das zum gesamteuropäischen Techno-Hotspot mutiert, das ist damals einzigartig.

Blick titelt am 29. Mai 1995 über «Cubik ’95», die grösste Techno-Party der Schweiz, die in den leeren Hallen einer alten Textilfabrik stattfindet: «20’000 machten Roggwil zu Ravewil» und schreibt von 80 DJs, zwölf Extrazügen und einem 1-Millionen-Budget.

Der Sound aus Detroit (USA) ist eine Verschmelzung mehrerer Stilarten elektronischer Musik und für die Schweiz damals neu. Die Basis bilden ein minimalistischer Grundrhythmus, repetitive Strukturen und ein maschineller Klang. Es gibt bis zu zehn voneinander getrennte Tanzflächen, die Raves dauern zwölf Stunden. Organisator der Partys ist Mirosch Gerber (54), der damals in der Nachbargemeinde wohnt.

Warum ist das Thema Techno wichtig?

Die neue Partykultur rund um die Techno-Musik setzt auf Inklusion. Damit bietet sich erstmals ein freier und sicherer öffentlicher Raum der Entfaltung für marginalisierte Gruppen wie etwa queere Menschen an. «Techno bringt eben das Zeit- und Lebensgefühl der jungen Generation auf den Punkt: Peace, Love and Happiness!», sagte Marek Krynski (56) im Jahr 1994 zu Blick. Er war der Initiator der ersten Street Parade im Jahr 1992.

Tanzflächen wie das Gugelmann Areal in Roggwil werden zum Schmelztiegel der Gesellschaft. Menschen, die sonst nirgends einen Platz haben, finden einen Ort, an dem sie sein können, wie sie sind. Das Schweizer Nachtleben verändert sich auf einen Schlag nachhaltig.

Was ist seither geschehen?

Aus Schweizer Clubs ist Techno heute nicht mehr wegzudenken. Eine feste Grösse ausserdem: die Street Parade in Zürich. An der ersten Street Parade im Jahr 1992 nehmen zunächst einige Tausend Menschen teil. 1995 tanzen bereits über hunderttausend Leute an der Parade und im Jahr 2001 knackt der Event erstmals die 1-Millionen-Marke. 2017 erklärt die Unesco die Zürcher Techno-Kultur gar zum immateriellen Kulturerbe der Schweiz.

Techno erreicht während des Lockdowns in der Corona-Pandemie ein neues Hoch, als die junge Generation in kurzen TikTok-Videos versucht, die Cluberfahrung zu imitieren. In den Videos tanzen Menschen zu Techno-Sound mit schnellen Rhythmuswechseln und kurz aufeinanderfolgenden Drops. Mit dem Techno-Trend auf Tiktok geht aber auch ein Clubsterben einher: Nach der Aufhebung des Lockdowns finden viele Junge nicht mehr in den klassischen Ausgang zurück, in fünf Jahren müssen allein in Zürich sieben Nachtclubs schliessen. Einer davon ist die «Zukunft», auch bekannt als «Zukki», mitten im Zürcher Langstrassenquartier. 20 Jahre lang prägte der beliebte Club das Zürcher Nachtleben, am 23. März 2025 schliesst er für immer.

2:06 Mit 1000 Partygängern: So entstand die Street Parade