Gagnez du temps en faisant le ménage grâce à la méthode 80-20

C'est le chaos dans votre appartement? Le principe de Pareto peut vous aider! L'experte en gestion du temps Monique Bogdahn explique dans son best-seller comment atteindre 80% du résultat souhaité avec 20% d'efforts – et gagner de temps pour vous.

Au secours! Que faire que le chaos s'empare de votre maison?

Jonas Dreyfus

Des pelleteuses en plastique, des Legos, des animaux miniatures de la ferme... les jouets des enfants peuvent vite devenir encombrants – voire envahissants dans vos espaces de vie. Mais ne blâmons pas les plus jeunes. Le problème est le même pour les bureaux encombrés, les cuisines chaotiques ou les penderies débordantes. Et chaque jour, c'est la même rengaine: il faut ranger! Mais par où commencer?

La plupart du temps, ce n'est pas la paresse qui est à l'origine de ces situations «insoutenables». Beaucoup d'entre nous ont plutôt en tête un état idéal de la maison: rangé, propre, classé... en bref, un état qui nécessiterait notre attention et notre temps tous les jours des semaines durant. De quoi nous décourager à ne serait-ce que commencer.

Mais une simple règle pour tout changer: le principe de Pareto enlève ce poids de perfection inatteignable de nos épaules et nous permet de nous atteler à ce qui doit être entrepris – en temps, et en heure.

Un bureau en désordre ne fait pas bon ménage avec le travail.

30 minutes pour tout nettoyer: que faire?

Cette règle suit le principe suivant: dans les domaines les plus divers, on obtient 80% du résultat souhaité avec 20% de l'effort total. En d'autres termes, 80% des résultats sont obtenus avec 20% de l'effort total. C'est l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto (1848-1923) qui en est venu à cette conclusion.

Les laveurs de vitres n'ont l'air si heureux que sur l'image. Ce travail est laborieux et fatigant. La plupart du temps, le résultat ne peut être vu que jusqu'à la prochaine averse de nuages.

Dans son best-seller «La procrastination, c'est fini!», l'auteure Monique Bogdahn démontre l'utilité de la règle des 80/20 dans le ménage et le rangement.

L'experte allemande en gestion du temps montre à ses lecteurs une image d'un appartement particulièrement mal rangé et développe sa réflexion: «Imaginez qu'il ne vous reste que 30 minutes pour ranger avant qu'une visite spontanée annoncée ne se présente à votre porte.»

Où elle veut en venir? Que dans un tel moment, personne ne nettoierait les fenêtres ou ne classerait ses papiers qui traînent. «Il est bien plus probable que vous commenciez par enlever toutes les choses du sol, mettre tous les vêtements dans la machine à laver ou nettoyer la vaisselle sale.»

Les enfants n'ont pas encore le sens de l'ordre.

Monique Boghdan recommande de se fixer la limite de temps qu'implique une visite imprévue – même pour le rangement, sans délai imposé. Ensuite, il faut se demander quelles sont les choses les plus importantes pour soi en dehors de l'ordre superficiel.

Les rideaux ne sont pas urgents

Les rideaux doivent-ils absolument être lavés aujourd'hui ou le lit changé aujourd'hui? Quelle est ma priorité? En général, ces tâches peuvent être effectuées les unes après les autres sur une longue période, car elles prennent beaucoup de temps et n'ont qu'une petite influence sur l'aspect général de la maison.

En appliquant le principe de Pareto, il ne s'agit donc pas de réduire ses exigences en matière d'ordre et de propreté, mais de faire des concessions sur les 80% d'efforts nécessaires pour obtenir votre logement parfait. Le temps que vous gagnez pourra ainsi être utilisé ailleurs. Pour vous-même, par exemple!