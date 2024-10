La comète Tsuchinshan-Atlas vue de Zurich la semaine dernière. La nébulosité risque malheureusement de cacher le spectacle en Suisse romande. Photo: PETRA BISCHOFF

ATS Agence télégraphique suisse

Ce jeudi soir, un double spectacle céleste va illuminer notre ciel. A l'est, il y aura une Super lune. A l'ouest, la comète Tsuchinshan-Atlas. La pleine lune proprement dite sera atteinte jeudi à 13h26. Et ce jour-là, notre satellite ne sera qu'à 357'000 kilomètres de la Terre. Cette super lune illuminera le ciel pendant trois jours cette semaine, de mercredi jusqu'à vendredi.

Également appelée «lune du chasseur», cette pleine lune sera la plus grande et la plus brillante de l'année 2024. Une super lune est environ 7% plus grande et 14% plus lumineuse qu'une pleine lune régulière. C'est dans l'Oberland bernois, le centre, l'est et le nord-est de la Suisse que les chances d'admirer ce spectacle sont les plus grandes. En début de nuit, la couverture nuageuse sera encore incomplète dans ces régions, a expliqué Marco Stoll, de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) à Keystone-ATS.

Sortez au coucher du soleil

Dans le courant de la soirée, des nuages envahiront le ciel à partir de l'ouest. C'est pourquoi les chances de voir la comète et la pleine lune naissante immédiatement après le coucher du soleil seront les meilleures. La comète Tsuchinshan-Atlas est quant à elle encore proche du Soleil. La visibilité risque cependant d'être entravée par la lumière de la pleine lune qui se lève.

Tsuchinshan-Atlas a été découverte au début de l'année 2023. Elle doit son nom aux télescopes chinois et sud-africains qui l'ont repérée en premier. Elle fait partie des comètes non périodiques qui ne reviennent à proximité de la Terre qu'après de longues périodes, si tant est qu'elles le fassent.

Elle sera chaque soir un peu plus haut dans le ciel, et observable encore pendant quelques jours. Mais chaque jour,elle baisse un peu en luminosité au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du Soleil. Sauf obstacles sur sa route modifiant la trajectoire, Tsuchinshan-ATLAS suit une orbite qui ne devait pas la rapprocher de la Terre avant 80'000 ans. La comète a probablement vu le jour dans le nuage d'Oort, un hypothétique et gigantesque assemblage de minuscules planètes et corps célestes, aux confins du système solaire.