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Condamné à deux ans de sursis
A 90 ans, il frappe son voisin à la barre de fer à Zurich

Un nonagénaire a été condamné à deux ans de prison avec sursis après avoir grièvement blessé son voisin en 2022. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision mercredi, rejetant l'argument de légitime défense.
Publié: il y a 36 minutes
Un nonagénaire zurichois a vu sa peine confirmée par le Tribunal fédéral.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Un nonagénaire a gravement blessé son voisin à Uster (ZH) lors d'une bagarre. Sa peine de deux ans de prison avec sursis a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié mercredi.

Les deux voisins étaient en conflit depuis des années, quand tout a dégénéré en août 2022. Le voisin du nonagénaire, dont l'arrêt ne précise pas l'âge, a démarré les hostilités en le poussant en bas d'une échelle. A terre, le nonagénaire s'est relevé et n'y est pas allé de main morte, frappant son voisin au visage avec une barre de fer de 2,5 kilos. Il a ensuite continué à le frapper dans le dos.

Fracture du crâne

La victime a subi une fracture du crâne et du plancher de l'orbite. Elle a également souffert d'une fracture ouverte au bras droit. Elle est décédée depuis la bagarre, sans que cette dernière n'en soit la cause.

Le Tribunal fédéral a confirmé le point de vue du Tribunal cantonal zurichois, qui avait exclu en 2025 que le nonagénaire se trouvait en légitime défense. Les juges cantonaux avait alourdi le premier verdict: le nonagénaire n'avait écopé que de 15 mois avec sursis, la première instance retenant un excès de légitime défense.


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