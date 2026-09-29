Un randonneur américain de 55 ans a perdu la vie lundi près du Petit Cervin, à Zermatt. Il est tombé dans une crevasse en s'aventurant sur une zone glaciaire interdite, selon la police valaisanne.

Un Américain chute mortellement dans une crevasse au-dessus de Zermatt

Un Américain chute mortellement dans une crevasse au-dessus de Zermatt

A côté du Petit Cervin

ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur américain de 55 ans est décédé, lundi, au-dessus de Zermatt. L'homme a perdu la vie à proximité du Petit Cervin.

Peu après 12h00, pour des raisons qui restent à déterminer, un homme s’est engagé dans une zone glaciaire, interdite aux piétons. «Il a alors chuté dans une crevasse», détaille la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mardi.

Alertés, les secours ont immédiatement engagé des recherches dans le secteur. L’homme a rapidement pu être localisé. Les secouristes n’ont toutefois pu que constater son décès.

Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.