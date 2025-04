1/5 De nouvelles règles s'appliqueront au transport de marchandises à partir du 1er mai 2025. Photo: keystone-sda.ch

SDA et Alexander Terwey

1 Transport de marchandises

Le 1er mai 2025, les lois et ordonnances relatives au transport de marchandises par route seront adaptées. Concrètement, il s'agit de l'autorisation des entreprises de transport routier de personnes et de marchandises. Selon le Conseil fédéral, l'ordonnance contiendra à l'avenir des prescriptions plus précises concernant la preuve du siège de l'entreprise.

«Il s'agit ainsi d'empêcher que des entreprises de transport étrangères créent des sociétés boîtes aux lettres en Suisse pour contourner l'interdiction de cabotage», poursuit le Conseil fédéral. Cette interdiction interdit aux entreprises étrangères de transporter des marchandises en Suisse si elles n'ont pas d'établissement dans le pays.

En outre, les entreprises de transport doivent satisfaire à certaines exigences financières. De nouveaux montants minimaux s'appliquent ici en fonction du poids du véhicule. Les véhicules de moins de 3,5 tonnes, mais de plus de 2,5 tonnes, sont désormais soumis à une licence pour les transports transfrontaliers de marchandises. Cette nouveauté devrait surtout concerner les petites entreprises.

2 Vélos dans les cars postaux

Entre mai et octobre 2025, la réservation de places pour les vélos sera obligatoire sur les lignes touristiques de cars postaux. C'est ce qu'annonce CarPostal sur son site Internet. Ces lignes connaissent une forte affluence de cyclistes tout au long de la saison. «L'obligation de réserver permet d'éviter les déceptions inattendues dues au manque de places», poursuit le communiqué.

L'obligation de réserver des places pour les vélos s'applique au Valais, aux Grisons, à la Suisse centrale, à l'Oberland bernois ainsi que partiellement à la Suisse orientale et à la Suisse romande. Selon l'entreprise, le Tessin est provisoirement exempté de cette obligation. La réservation coûte deux francs, en plus du ticket de vélo ou de l'abonnement de vélo.

3 Le Conseil fédéral retire l'UE de la liste de protection boursière

Au 1er mai 2025, l'UE ne figurera plus sur la liste de protection boursière de la Suisse. C'est ce qu'a décidé le Conseil fédéral. A l'origine, ce dernier avait introduit la mesure de protection boursière en 2019 en réaction à la non-prolongation de l'équivalence boursière par l'UE. L'objectif était alors de protéger la place boursière suisse.

Mais comme l'UE a déjà révisé les bases juridiques correspondantes au printemps 2024, cette mesure n'est plus nécessaire. Selon le Conseil fédéral, les restrictions imposées aux sociétés de titres de l'UE pour le négoce d'actions suisses ont ainsi été levées. Le critère d'une «entrave considérable» au commerce de titres de participation suisses n'est donc plus rempli.

4 Carte d'entrée numérique pour la Thaïlande

Ce pays très apprécié des Suisses introduira à partir du 1er mai 2025 une carte d'entrée numérique obligatoire pour tous les visiteurs étrangers. La carte d'entrée en papier exigée auparavant fait un retour en force, mais sous forme numérique. Vous pourrez en apprendre plus sur ce nouveau sésame sur la plateforme aboutTravel.

5 Whatsapp met fin à l'assistance pour les anciens iPhones

A partir du 5 mai 2025, le service de messagerie de Meta ne viendra plus en aide aux appareils Apple fonctionnant avec le système d'exploitation iOS 15.1. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise sur sa page d'accueil. En outre, Les iPhones encore plus anciens ne seront donc plus du tout compatibles avec l'application verte. L'iPhone 5s et l'iPhone 6 en font partie.

En parallèle de ces mises à jour, Whatsapp vérifie régulièrement quels appareils et logiciels sont obsolètes et ont le moins d'utilisateurs. «Il se peut également que les appareils cités ne disposent actuellement pas des dernières mises à jour de sécurité ou qu'il leur manque des fonctions nécessaires à l'exécution complète du service de messagerie».