Accusée par courriel anonyme de préparer un attentat contre Donald Trump à Davos, une informaticienne du WEF a été arrêtée puis blanchie: le MPC n’a trouvé aucun indice et a classé la procédure.

Une fausse alerte a conduit à l’arrestation d’une employée du WEF

Une fausse alerte a conduit à l’arrestation d’une employée du WEF

ATS Agence télégraphique suisse

Une employée du Forum économique mondial (WEF) a été arrêtée en janvier après un courriel anonyme l’accusant de préparer un attentat contre Donald Trump à Davos. L’enquête n’a confirmé aucun des soupçons, a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC), confirmant une enquête de Tamedia et de l’ARD.

Le courriel avait été envoyé le 21 janvier à l’ambassade des Etats-Unis à Berne, peu avant l’arrivée du président américain en Suisse. Il présentait l’informaticienne, d’origine iranienne, comme une agente ayant coordonné un projet d’assassinat. Le MPC a alors ouvert une procédure et ordonné des investigations policières.

La femme, qui travaillait depuis quelques mois au siège du WEF à Cologny (GE), ne disposait toutefois d’aucune accréditation pour le Forum de Davos. Elle a été arrêtée sur son lieu de travail, puis interrogée pendant plus de six heures. Ses téléphones et son ordinateur ont été saisis et ses activités sur les réseaux sociaux examinées. Aucun indice d’espionnage ou de préparation d’un attentat n’a été découvert.

Le dénonciateur recherché

«Les accusations formulées dans le courriel anonyme n’ont pu être confirmées, et cela pour tous les aspects des accusations», précise le MPC mardi dans une réponse à Keystone-ATS. La procédure a dès lors été classée.

L’informaticienne avait entre-temps été licenciée par le WEF. Selon le MPC, les motifs invoqués par l’organisation n’avaient toutefois «aucun lien direct» avec l’enquête pénale. Le WEF a refusé de commenter les motifs du licenciement, invoquant la confidentialité des questions relatives au personnel.

Une autre enquête a désormais été ouverte à Genève pour dénonciation calomnieuse afin d’identifier l’auteur du courriel anonyme. Le compte de messagerie utilisé avait été créé quelques minutes seulement avant l’envoi de l’alerte et n’a plus été utilisé depuis.