L'avion de Donald Trump a atterri à Zurich!

Donald Trump a finalement atterri à Zurich!
L'avion de Trump est au-dessus de la Suisse, atterrissage imminent!
«L'avion de l'apocalypse» observé non loin d'Air Force One
Le Boeing E-4B «Nightwatch» de l’US Air Force a été repéré au dessus du ciel britannique. Cet appareil est généralement déployé dans des situations extrêmes. Particularité notable: l’avion n’a pas suivi le même itinéraire qu’Air Force One. Aucune explication officielle n’a été fournie. Il pourrait être question de manœuvres, ds rotations de personnel ou d’un relèvement du niveau d’alerte dans un contexte international tendu.
L’E-4B est considérée comme un centre de commandement volant en cas de crise majeure. Depuis cet appareil, le président, le secrétaire à la Défense et l’état-major peuvent diriger les forces armées américaines, y compris si des bases au sol étaient détruites par une attaque nucléaire. Conçu pour rester en vol plusieurs jours, l’avion permet de coordonner des crises, des opérations militaires et même d'exécuter des orgres nucléaires.
Le «Nightwatch» doit sa réputation sombre à ces scénarios de fin du monde. Blindé contre les impulsions électromagnétiques provoquées par des explosions nucléaires, doté de plusieurs systèmes de communication indépendants et d’antennes spécifiques pour le contact avec les sous-marins, cet avion est en état en alerte permanente. Au moins un appareil est prêt à décoller à tout moment.
L'avion de Donald Trump vole (enfin) au-dessus de l'Europe!
L’avion de Donald Trump vole actuellement au-dessus d'une zone située légèrement au sud de Cork, en Irlande. Forcé à rebrousser chemin vers Andrews, près de Washington en raison d'un «problème mineur», l'avion présidentiel avait dû être remplacé, provoquant un important retard.
En attendant Trump, des embouteillages de limousines se forment à Davos
Aux abords du carrefour menant au centre de congrès de Davos, la circulation est à l’arrêt. Tous veulent être sur place à temps pour l’arrivée de Donald Trump. Malgré ce retard, son discours doit se tenir comme prévu à 14h30, ont indiqué les organisateurs à la SRF.
Javier Milei est arrivé presque incognito à Davos
Le président argentin Javier Milei est arrivé presque incognito sur les coups de 10h au centre de congrès de Davo Connu pour sa politique néo-libérale particulièrement agressive, le dirigeant a cordialement salué des chefs d’entreprise et des responsables politiques avant de se retirer avec eux dans une salle à l’écart, le «Jakobshorn».
A l'instar de son maître à penser Donald Trump, Javier Milei doit s'exprimer cet après-midi à l’adresse de la communauté internationale. Qui se trouvera dans le viseur du président argentin? Réponse dans quelques heures.
Le WEF va-t-il quitter Davos? L'idée commence à faire son chemin
Davos pourrait-elle perdre «son» Forum? Cette édition 2026 est une preuve, s'il en fallait une, que la station grisonne fonctionne au-dessus de ses capacités. En coulisses, et de manière officieuse, l’idée d’un déplacement de la grand-messe annuelle de l'économie mondiale commence à circuler.
Selon le «Financial Times», qui cite Larry Fink, des villes comme Detroit ou Dublin seraient évoquées. Le patron de BlackRock copréside actuellement le Forum aux côtés du Suisse André Hoffmann.
Un dirigeant de premier plan a par ailleurs confié au quotidien britannique avoir passé trois heures dans les embouteillages, estimant qu’un déménagement du WEF hors de Davos devrait être sérieusement envisagé. La station serait devenue victime de son propre succès.
D’autres métropoles, comme Jakarta ou Buenos Aires, sont également mentionnées. Une rotation du sommet entre plusieurs villes fait aussi partie des scénarios à l’étude.
A Zurich, la déception des passionnés venus voir Air Force One
A l’annonce de l’arrivée attendue d’Air Force One, de nombreux passionnés d’aviation s’étaient rassemblés à l’aéroport de Zurich. Mais lorsque le président américain a finalement dû emprunter un avion de remplacement, la déception était palpable parmi les spotters. «Air Force One aurait clairement été le clou du spectacle», a lâché l'un d'eux, dépité, au micro de Blick.
Le discours de Trump retardé?
La prise de parole de Donald Trump au WEF était initialement prévue pour 14h30. Mais l’arrivée président américain prend du retard, ce qui pourrait entraîner un décalage de sa prise de parole. Il ne devrait atterrir à Zurich qu’entre 13h et 14h. Le trajet en hélicoptère jusqu’à Davos doit ensuite durer environ 40 minutes.
Plus tôt, l’avion présidentiel avait dû revenir par précaution à la base militaire de Joint Base Andrews, près de Washington, peu après le décollage en raison d’un problème technique. Donald Trump a ensuite repris son voyage à bord d’un autre appareil.
Scott Bessent couvre Guy Parmelin de louanges et annonce une rencontre
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'est dit confiant quant à une conclusion prochaine de l’accord douanier avec la Suisse. «Je vais rencontrer à ce sujet le président suisse Guy Parmelin, que j’estime beaucoup», a-t-il déclaré mercredi lors d’un point presse à la Maison américaine de Davos. «Je ne suis absolument pas inquiet», a-t-il assuré.
Donald Trump arrivera à Davos avec environ 3h de retard
Le président américain Donald Trump arrivera au Forum économique mondial (WEF) avec «environ trois heures de retard«, a indiqué mercredi le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Ce délai intervient en raison d'un problème avec le premier avion qui devait le conduire en Suisse.
«Je crois que le président Trump va avoir environ trois heures de retard», a dit Scott Bessent à des journalistes à Davos. Le premier appareil du président américain avait dû faire demi-tour à la suite d'un problème technique. Le président avait finalement pu décoller avec environ deux heures et demie de retard sur l'horaire initial, à bord d'un autre appareil.
