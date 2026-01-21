La première session du «Conseil de paix» prévue jeudi à Davos
Le président américain Donald Trump sera à nouveau la tête d'affiche du Forum économique mondial (WEF) jeudi. La première séance de son «Conseil de paix» doit avoir lieu à Davos (GR).
Plus d'une dizaine de chefs d'Etats et de ministres sont annoncés comme participants à cette séance. Parmi eux, on trouve l'allié de Donald Trump, le président argentin Javier Milei, ainsi que le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la présidente du Kosovo Vjosa Osmani-Sadriu.
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, le gendre de Donald Trump Jared Kushner et l'émissaire spécial américain Steve Witkoff seront aussi présents. Le conseil, initialement conçu pour faire avancer le plan de paix à Gaza, a pris ces derniers jours des allures de concurrent privé à l'ONU pour régler les conflits dans le monde.
Depuis le week-end dernier, divers pays ont indiqué avoir reçu une invitation pour le rejoindre, notamment la Suisse, la France, l'Allemagne, le Canada, la Russie et la Chine. La Suisse étudie encore la question, tandis que la France a déjà clairement indiqué son refus.
Source: AFP
Deux incendies au WEF à Davos, pas de blessés
Un incendie s'est déclaré mercredi soir au centre des congrès de Davos pendant le Forum économique mondial. La police grisonne l'a confirmé à Keystone-ATS. Le président américain Donald Trump se trouvait encore dans le bâtiment au moment de l'incendie. Il n'y a pas eu de blessés. Un autre incendie s'est déclaré à côté d'un hôtel de Davos.
Une alarme incendie s'est déclenchée dans la zone du congrès, a déclaré un porte-parole de la police cantonale des Grisons. En soirée, on ignorait encore où le feu a pris exactement.
Au moment de l'incendie, Donald Trump se trouvait dans le bâtiment, où il avait prononcé un discours dans l'après-midi. Il n'y a pas eu de blessés. En raison de la forte affluence, les pompiers, la police et les ambulances sont intervenus.
Il s'agissait de la deuxième intervention des pompiers au WEF mercredi soir. A côté d'un hôtel, une cabane à fondue a pris feu, a ajouté la police. Les clients de l'hôtel ont été temporairement évacués. Là non plus, personne n'a été blessé.
Source: ATS
La France dément les déclarations de Trump à propos du prix des médicaments
Le président Emmanuel Macron «ne fixe pas les prix des médicaments»: l'Elysée s'est fendu d'un tweet cinglant mercredi, barré d'un gros «FAKE NEWS», pour démentir Donald Trump qui venait d'affirmer le contraire au forum de Davos (Suisse) en le tournant en dérision.
«Il paraît que le Président @EmmanuelMacron aurait augmenté les prix des médicaments», énonce le tweet de la présidence, publié en français et en anglais. «Il ne fixe pas leurs prix. Ceux-ci sont encadrés par la Sécurité sociale. Ils sont d'ailleurs restés stables. Tous ceux qui sont entrés dans une pharmacie française le savent», ajoute-t-elle, adjoignant une photo de Donald Trump.
Plusieurs minutes durant, le président américain s'est amusé mercredi à raconter une nouvelle fois comment, selon lui, il avait forcé son homologue français à augmenter les prix de médicaments américains en France sous peine de droits de douane supplémentaires. «Je lui ai dit 'il va falloir que vous augmentiez le prix de ces médicaments, passer à 20 dollars, 30 dollars», au lieu de 10, a-t-il pris le temps de détailler à la tribune du Forum économique mondial à Davos. «'Non, non Donald, je ne peux pas faire ca'. Je dis 'si tu vas le faire'», «vous profitez des Etats-Unis, vous devez le faire», a poursuivi Donald Trump.
«Personne ne veut de lui»
Poursuivant son récit, il a raconté avoir alors menacé son homologue «d'imposer des droits de douane de 25%» sur les exportations françaises aux Etats-Unis et de «100% sur les vins et champagnes» français. «'Ok je vais le faire', il m'a dit», «ça m'a pris en gros trois minutes», s'est encore vanté le président américain. Donald Trump multiplie les piques en direction de son homologue français, tout en répétant «bien l'aimer», sur fond de bras-de-fer autour du Groenland qu'il ambitionne d'annexer.
Interrogé sur le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son Conseil de paix, conçu comme un concurrent de l'ONU, il a déjà ironisé: «personne ne veut (de lui) car il va bientôt terminer son mandat». Il a également agité le spectre de droits de douane de 200% sur les vins et champagnes. «Je l'ai regardé hier avec ces belles lunettes de soleil... Qu'est ce qu'il s'est passé? Mais je l'ai vu jouer le dur à cuire», s'est-il aussi moqué à Davos, en allusion aux verres de protection que le président porte en raison d'un problème à un oeil.
Source: AFP
Le secrétaire américain au Commerce a été hué au WEF
Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, se serait fait huer lors d'un dîner au Forum économique mondial (WEF) de Davos, organisé par le président du Forum, Larry Fink. D'après plusieurs participants, une altercation a éclaté mardi soir après des propos agressifs d'Howard Lutnick sur le Groenland, révèle le «Financial Times».
Les huées se seraient amplifiées et certains invités auraient quitté la salle. Howard Fink a finalement dû rappeler l'assemblée à l'ordre. Le «Wall Street Journal» révèle que, parmi les personnes ayant quitté la salle se trouvait la présidente de la BCE, Christine Lagarde.
Zelensky viendra au WEF à Davos
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra demain à Davos pour rencontrer Donald Trump, selon le média américain Axios. Zelensky souhaite s’entretenir avec Trump avant que sa délégation (composée de Steve Vitkoff et Jared Kushner) ne se rende à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine.
L’issue de l’accord de reconstruction de 800 milliards de dollars prévu entre les États-Unis et l’Ukraine reste incertaine.
Guy Parmelin a rencontré Trump
Le président suisse Guy Parmelin a décrit une discussion «courtoise mais ferme» avec son homologue américain Donald Trump, qui a agité les taxes sur la Suisse lors de son discours au WEF. Le Vaudois ne s'attend pas forcément à un retour vers des taxes de 39%.
Le président américain a décrit la Suisse, pays hôte du Forum économique mondial (WEF), comme une nation qui profite du commerce américain, mentionnant à plusieurs reprises des bénéfices de 41 milliards côté suisse.
«Nous avons signifié au président américain qu'il y avait actuellement un surplus d'un peu plus de huit milliards en faveur des Etats-Unis», a déclaré M. Parmelin. M. Trump a semblé surpris, mais réagi positivement, a-t-il ajouté.
La délégation américaine était plus grande que prévu. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent ainsi que le secrétaire et le représentant au commerce Howard Lutnick et Jamieson Greer ont pris part aux discussions. Les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis étaient aussi présents.
Source: ATS
Le président de la Confédération Guy Parmelin s'adresse aux médias
Le conseiller fédéral s'adresse à la presse depuis Davos. Une question est sur toutes les lèvres: la rencontre avec Trump a-t-elle réellement eu lieu? Mais Guy Parmelin n’aborde pas le sujet directement. Il commence par énumérer toutes les réunions qu’il a eues au cours de la journée.
Trump dit que c'est finalement jeudi qu'il rencontrera Zelensky à Davos
Donald Trump a indiqué qu'il rencontrerait le président ukrainien Volodymyr Zelensky jeudi à Davos, et non mercredi comme il l'avait dit peu auparavant.
«Je crois que c'est demain», a lancé le président américain à un journaliste qui lui demandait de préciser la date de cette entrevue, après que la présidence ukrainienne eut fait savoir que Volodymyr Zelensky se trouvait mercredi à Kiev et non en Suisse.
Source: AFP
Zelensky est «à Kiev», pas à Davos comme l'a suggéré Donald Trump
Volodymyr Zelensky se trouve mercredi après-midi à Kiev, a déclaré à des journalistes la présidence ukrainienne, peu après que son homologue américain Donald Trump a annoncé de Davos que les deux hommes devaient se rencontrer dans la journée.
Le chef de l'Etat ukrainien «est actuellement à Kiev», a-t-elle dit. Dans son discours très attendu au Forum économique de Davos, le président américain a évoqué la guerre en Ukraine et annoncé qu'il rencontrerait mercredi Zelensky, «peut-être dans la salle en ce moment».
Source: AFP
Le chef de l'ONU s'en prend aux dirigeants «qui bafouent le droit international»
Le chef de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé mercredi sur X les dirigeants qui «bafouent le droit international», en plein discours à Davos de Donald Trump, lequel a réitéré ses visées sur le Groenland.
«Lorsque des dirigeants bafouent le droit international, choisissant les règles qu'ils respectent et celles qu'ils ignorent, ils sapent l'ordre mondial et instaurent un précédent dangereux», a estimé le patron de l'ONU.
«Lorsque une poignée d'individus peut façonner les récits mondiaux, influencer des élections ou dicter les termes du débat public, nous sommes confrontés à des inégalités, ainsi qu'à la corruption des institutions et de nos valeurs communes», dit-il encore.
Source: AFP
La séance de questions-réponses se termine
La séance de questions-réponses est terminée. Donald Trump salut la foule et quitte la scène.