Luca Kunz et ses trois collègues avaient prévu de se rendre au Japon le 28 septembre. Or, malgré le versement d'un acompte de 20'800 francs, leur agence de voyage n'a réservé ni vols ni hôtels. Le Suisse a porté plainte pour escroquerie.

L'agence de voyage lui fait payer 20'800 francs... et le laisse en plan

L'agence de voyage lui fait payer 20'800 francs... et le laisse en plan

Pauline Bouillon

Nous sommes en décembre 2025. Luca Kunz et trois de ses amis décident d'entreprendre un grand voyage au Japon. Un périple de trois semaines qui doit consister en un vaste tour de l'archipel, avec la ville de Fukuoka comme première étape.

Pour s'assurer que tout se déroule sans accroc, ils s'adressent très tôt à une agence de voyages locale du canton de Zurich, qui se présente comme experte des séjours en Asie et plus particulièrement au Japon. Le projet prend rapidement forme: l'agence établit un itinéraire que les quatre amis valident, et dès le mois de janvier, les premières factures sont réglées. Au total, Luca Kunz et ses compagnons déboursent 20'800 francs.

L'impatience grandit au fil des mois. Le grand départ est fixé ce lundi 28 septembre. Seulement, rien ne va se passer comme prévu.

Aucune réservation de vols

Début septembre, les échanges se poursuivent normalement. L'agence demande à quelle adresse elle doit envoyer les pass ferroviaires japonais.

Mais à mesure que la date du vol approche, Luca Kunz commence à s'inquiéter de ne pas recevoir les billets d'avion. Il relance régulièrement l'agence, qui temporise. On lui répond qu'on va le recontacter, en lui assurant que «tout va arriver sous peu». Mais toujours aucune trace d'un quelconque billet.

Pris de doute, le Zurichois décide de prendre les devants. Il contacte directement la compagnie aérienne Cathay Pacific. C'est la douche froide: «Il n'existait aucune réservation à nos noms, tout avait été annulé par le système», raconte-t-il à Blick.

Un ultimatum resté sans réponse

Luca Kunz somme immédiatement l'agence de lui transmettre les billets et les confirmations de réservation, sous peine de lancer des démarches juridiques. Mais au lieu des documents attendus, c'est la désillusion: même du côté des hôtels au Japon, aucune réservation n'apparaît. Un employé de l'agence finit par lui écrire par courriel: «Je suis sincèrement désolé qu'on en soit là.»

A trois jours du départ, les quatre Suisses se retrouvent toujours sans billets d'avion ni chambres d'hôtel. Et ce, «alors que le voyage est payé depuis bien longtemps», déplore Luca Kunz. Pour ne rien arranger, on lui dit que le directeur de l'agence se trouve lui-même à Tokyo à ce moment-là, et qu'il reste très difficile à joindre au téléphone.

Vendredi 25 septembre, Blick décide de contacter le directeur. Ce dernier admet des incohérences lors du processus de réservation et explique qu'il a été impossible d'effectuer les démarches dans les temps. Il promet néanmoins de tout mettre en œuvre pour sauver le séjour de ses clients, qu'il entend rapidement recontacter.

Des milliers de francs de frais supplémentaires

Mais le téléphone de Luca Kunz ne va pas sonner de tout le week-end. Tout ce qu'il reçoit de l'agence, ce sont des pass pour les trajets en train. C'en est trop pour le Zurichois, qui décide de déposer plainte et de saisir à la fois sa protection juridique et son assurance voyage. Il accuse formellement l'agence d'escroquerie.

Lorsqu'il se rend en personne au siège de l'agence, il réalise qu'il n'est probablement pas un cas isolé. Il affirme ainsi avoir entendu un employé avouer au téléphone à d'autres clients qu'aucune réservation n'avait été faite pour eux non plus.

Interrogée par le Blick, la police cantonale zurichoise s'est refusée à tout commentaire pour des raisons de protection des données. Malgré la mésaventure et la colère, les quatre amis ont refusé de renoncer à leurs vacances. Ils ont tout réorganisé eux-mêmes à la dernière minute et se sont envolés lundi comme prévu vers Fukuoka.