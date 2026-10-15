L'Alliance Sécurité Suisse veut sauver l'exportation d'armes

L'Alliance Sécurité Suisse lance sa campagne pour un assouplissement de la loi sur le matériel de guerre. La réforme vise à sauver l'industrie helvétique et renforcer la défense nationale. Votation prévue le 29 novembre.

ATS Agence télégraphique suisse

«Une sécurité moderne nécessite des lois modernes»: l'Alliance Sécurité Suisse, favorable aux assouplissements de la loi sur le matériel de guerre, a lancé jeudi sa campagne en vue de la votation du 29 novembre. Elle réunit le camp bourgeois et les milieux économiques.

La réforme prévoit d'assouplir le cadre légal en matière d'exportation et de réexportation d'armes helvétiques. Aujourd'hui, des Etats alliés européens n'achètent plus de matériel de guerre en Suisse en raison de la loi actuelle trop restrictive, a indiqué dans un communiqué l'alliance, qui regroupe des représentants de l'UDC, du Centre, du PLR, du PVL et des associations économiques.

Cela impacte la survie économique de l'industrie de l'armement du pays. Et si ces sociétés délocalisent, la recherche et le développement en Suisse sont aussi menacés. La loi actuelle n'inspire pas confiance non plus aux partenaires, selon l'alliance. Ainsi, la Suisse se retrouve reléguée au second plan en cas d'urgence. Or elle doit pouvoir assurer une défense forte, conformément au droit de la neutralité.