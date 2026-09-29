Vous est-il déjà arrivé de dépenser bien plus d’argent que prévu pendant vos vacances? Si oui, près de la moitié des Suisses sont dans la même situation. Restaurants, virées shopping et sorties: la tentation de se faire plaisir l'emporte souvent.

Un Suisse sur deux dépasse son budget de vacances… et assume totalement

Un Suisse sur deux dépasse son budget de vacances… et assume totalement

Tatiana Molotová

A peine les vacances d’été terminées, celles d’automne pointent déjà le bout de leur nez. Le moment est donc venu de faire les comptes. Or, pour de nombreux Suisses, le porte-monnaie est ressorti de la pause estivale bien plus vide que prévu. C'est ce qui ressort d'une étude sur les habitudes de voyage menée par l'institut Corespective pour le compte de la Banque Cler, et dont Blick a obtenu les résultats.

Ces données dressent un portrait précis de la manière dont les Suisses et les Suissesses ont voyagé et dépensé cet été.

Les restos, premier piège pour le porte-monnaie

Près de la moitié des Suisses ont dépensé plus d'argent que prévu pendant leurs vacances. Les restaurants dans les lieux touristiques sont souvent plus chers que prévu. Beaucoup sous-estiment les prix sur place avant le départ ou finissent par manger plus souvent au restaurant. Résultat: le budget fond à vue d’œil. Autre source majeure de dérapage: le shopping, les souvenirs et les excursions, pour lesquels les vacanciers ont largement mis la main à la poche au-delà de ce qui était planifié.

Détente malgré les dépenses supplémentaires

Face à ces dépenses imprévues, la réaction générale a pourtant de quoi surprendre: les Suisses prennent les choses avec philosophie. Près de la moitié des personnes interrogées affirment même s’être réjouies de ces extras. En vacances, le mot d'ordre semble souvent être «on ne vit qu’une fois». Ainsi, même en cas de dépassement de budget, un sondé sur deux reste persuadé de garder ses finances sous contrôle.

Au total, la pause estivale engloutit environ la moitié de l'enveloppe annuelle dédiée aux voyages. Avec une nuance régionale: un Alémanique débourse en moyenne 2400 francs pour son séjour d’été, contre 2700 francs pour un Romand.

Les Romands partent plus longtemps

Les vacances passent en un clin d’œil. En moyenne, les Suisses alémaniques s’accordent 13 jours de vacances d’été. Les Romands s'octroient deux jours de plus. Ce sont ceux qui ne travaillent plus qui partent le plus longtemps en été. Les retraités profitent ainsi en moyenne de 17 jours de vacances.

Les vacances à la mer sont les plus prisées

Pendant les vacances d’été, les Suisses recherchent la détente. La plupart d’entre eux privilégient donc les vacances classiques à la mer ou dans une destination reposante. Selon l’étude, seul un vacancier sur dix choisit plutôt un voyage citadin ou des vacances sportives et actives.

Des vacances d’été trop chères

En raison des journées ensoleillées et des longues vacances scolaires, l’été est particulièrement prisé pour faire une pause. Mais cette forte demande fait également grimper les prix des vols et des hôtels, ce qui a des répercussions sur les personnes disposant d’un budget plus modeste. Selon l'étude, une personne interrogée sur cinq n'avait pas les moyens de voyager cet été. Chez les moins de 30 ans, ce chiffre dépassait même un tiers. Conséquence: beaucoup reportent leurs vacances à une autre saison.

Voyager avec son partenaire

Les Suisses n’aiment pas voyager seuls. Un voyageur sur trois passe ses vacances d’été exclusivement avec son partenaire, et un autre tiers part accompagné d’enfants mineurs. Un cinquième préfère passer son temps libre avec d’autres adultes – qu’il s’agisse de membres de la famille, d’amis ou au sein d’un groupe de voyage. Ce sont surtout les plus de 60 ans qui partent seuls, près d’un cinquième d’entre eux effectuant un voyage en solo.

La majorité reste en Europe

«On n'est jamais aussi bien que chez soi» : c'est ce que s'est dit un quart des sondés, qui a préféré passer l'été à l'intérieur des frontières helvétiques. Tous les autres ont pris le large, sans pour autant partir au bout du monde. En effet, un tiers des vacanciers a mis le cap sur un pays voisin direct, et un autre tiers a choisi une destination européenne plus éloignée. Seul 10% des voyageurs ont finalement décidé de changer de continent.