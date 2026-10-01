Une caissière aurait volé 38'000 francs en quelques mois dans un magasin de l'Unterland zurichois. Pour détourner l'argent, elle annulait des achats et les remplaçait par des sacs en plastique facturés quelques centimes.

Le tribunal zurichois condamne une caissière pour avoir volé 38'000 francs

Le tribunal zurichois condamne une caissière pour avoir volé 38'000 francs

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Une caissière de l'Unterland zurichois volait grâce à des astuces à la caisse

Le tribunal l’a condamnée à 14 mois avec sursis et à cinq ans d’expulsion du territoire

Elle doit rembourser environ 20'000 francs à son ancien employeur

Pauline Bouillon

Pas moins de 38'000 francs auraient disparu des caisses d'un magasin de l'Unterland zurichois. Une caissière de 30 ans est soupçonnée d'avoir empoché de l'argent liquide en annulant des dizaines d'achats remplacés par des sachets en plastique à quelques centimes.

Selon le «Tages-Anzeiger», plus de mille tickets de caisse suspects ont été découverts. L'employée a dû comparaître devant le tribunal du district de Dielsdorf.

La trentenaire conteste les faits qui lui sont reprochés. Le tribunal l’a néanmoins reconnue coupable des détournements confirmés par les images de vidéosurveillance. En revanche, faute de preuves suffisantes, il n’a pas pu établir sa responsabilité dans les autres cas suspectés. Elle a donc été acquittée sur ces points et devra rembourser près de 20'000 francs à son ancien employeur.

Le tribunal de district de Dielsdorf a condamné la Kosovare à 14 mois de prison avec sursis pour vol par métier et faux dans les titres. Il a également prononcé une interdiction de séjour de cinq ans en Suisse. La trentenaire a déclaré qu’une telle mesure mettrait en péril son mariage et ses projets familiaux. Elle peut encore faire appel du jugement. Ce type de détournement dans un commerce de village n’est toutefois pas un cas isolé.

1 Une employée de musée détourne près d'un million de francs

Pendant onze ans, une employée du musée Beyeler s’est servie dans la caisse. Selon le Ministère public, elle aurait détourné pas moins de 980'000 francs. Elle aurait notamment revendu plusieurs fois les mêmes billets, omis d’enregistrer certaines recettes et remis parfois de simples quittances aux visiteurs. La fraude a finalement été découverte en 2019, en raison du nombre inhabituellement élevé d’annulations. L’employée, alors âgée de 54 ans, a été licenciée et condamnée par le Tribunal pénal de Bâle.

Selon la «Basler Zeitung», la femme a fait appel, déclarant que l’argent provenait de ses revenus de Domina. Des clients lui auraient payé entre 800 et 2500 francs en espèces par rendez-vous. La cour d’appel a toutefois rejeté son recours, jugeant sa version des faits peu crédible.

2 Une dépendance au jeu hors de contrôle

Un Suisse de 42 ans aurait financé sa dépendance au jeu avec l’argent de ses employeurs. Après avoir dirigé un magasin d’alimentation dans le canton de Schwytz, puis un hôtel à Glaris, il aurait détourné près de 170'000 francs au total.

L'employé ne manquait pas d'imagination: il falsifiait des justificatifs comptables et annulait les achats effectués par les clients. Il aurait également pioché 3000 francs dans les pourboires de ses employés. Selon le «Bote der Urschweiz», il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et doit rembourser le préjudice. Il devra également poursuivre sa thérapie pour sa dépendance au jeu.

3 Un policier sur le banc des accusés

La chute est vertigineuse. L’ancien haut gradé de la police cantonale zurichoise Mirko N.* est soupçonné d’être entré par effraction dans une maison où un meurtre avait été commis peu de temps auparavant. Il y aurait dérobé deux portefeuilles contenant au moins 1400 francs.

L’homme de 60 ans conteste cette version des faits. Il affirme avoir poursuivi des cambrioleurs présumés et s’être vu remettre un portefeuille. Craignant les conséquences, il aurait ensuite dissimulé l’incident. Plus de 3000 francs ont également été retrouvés dans son bureau.

Sa carrière a pris fin brutalement. La police cantonale zurichoise l’a licencié avec effet immédiat. Devant le tribunal, il s’est contenté de déclarer: «J’ai fait une connerie.»

*Nom connu de la rédaction