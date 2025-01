Mise en garde contre des avalanches spontanées en montagne

Les très abondantes chutes de neige attendues ces prochaines heures en montagne vont passablement faire augmenter le risque d’avalanches, prévient l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). La neige fraîche se déposera souvent sur un manteau défavorable de neige ancienne.

«Surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est, le manteau neigeux renferme souvent des couches fragiles encore instables dans lesquelles des avalanches peuvent se décrocher», explique le SLF. C’est surtout le cas dans le Bas-Valais et sur la crête nord des Alpes.

Et avec l’important cumul attendu jusqu’à mardi, des coulées spontanées de plus en plus nombreuses sont à craindre. Ces dernières risquent également d’atteindre de grandes trailles. Actuellement de degré 3/5, le danger d’avalanche pourrait atteindre le degré fort (4/5), prévient le SLF, qui demande aux amateurs de randonnée de faire preuve de retenue.