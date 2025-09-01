DE
FR

«Une décision nécessaire»
Nestlé licencie son directeur général, Laurent Freixe, pour liaison non déclarée avec une subordonnée

Le patron de Nestlé, laurent Freixe, a été licencié pour cause de relation amoureuse non déclarée «avec une subordonnée directe».
Publié: il y a 25 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
Partager
Écouter
«Je remercie Laurent pour ses années de service», a déclaré dans un communiqué le président du conseil d'administration Paul Bulcke.

Le géant suisse de l'agro-alimentaire Nestlé a annoncé lundi le licenciement avec effet immédiat de son directeur général Laurent Freixe, pour cause de «relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe».

«C'était une décision nécessaire. Les valeurs de Nestlé et une bonne gouvernance constituent les fondations solides de notre entreprise. Je remercie Laurent pour ses années de service», a déclaré dans un communiqué le président du conseil d'administration Paul Bulcke.

Le Français Laurent Freixe avait été nommé directeur général en septembre 2024 de ce groupe propriétaire de plus de 2000 marques, dont les dosettes de café Nespresso ou les barres chocolatées KitKat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus