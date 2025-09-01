Dernière mise à jour: il y a 21 minutes

Publié: il y a 25 minutes

Le patron de Nestlé, laurent Freixe, a été licencié pour cause de relation amoureuse non déclarée «avec une subordonnée directe».

Nestlé licencie son directeur général, Laurent Freixe, pour liaison non déclarée avec une subordonnée

«Je remercie Laurent pour ses années de service», a déclaré dans un communiqué le président du conseil d'administration Paul Bulcke.

Le géant suisse de l'agro-alimentaire Nestlé a annoncé lundi le licenciement avec effet immédiat de son directeur général Laurent Freixe, pour cause de «relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe».

«C'était une décision nécessaire. Les valeurs de Nestlé et une bonne gouvernance constituent les fondations solides de notre entreprise. Je remercie Laurent pour ses années de service», a déclaré dans un communiqué le président du conseil d'administration Paul Bulcke.

Le Français Laurent Freixe avait été nommé directeur général en septembre 2024 de ce groupe propriétaire de plus de 2000 marques, dont les dosettes de café Nespresso ou les barres chocolatées KitKat.