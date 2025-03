La décision de renoncer à la deuxième langue nationale suisse a été prise sur la base de l'analyse des données. Photo: Anadolu via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le français n'est plus parlé à l'aéroport de Zurich. En raison d'un nouveau concept visant à réduire les annonces au minimum», le plus grand aéroport de Suisse a décidé de n'utiliser plus que l'allemand et l'anglais.

Une tendance internationale

«Nous suivons ainsi une tendance internationale», a affirmé lundi à Keystone-ATS la porte-parole de l'aéroport de Zurich SA, Livia Caluori, confirmant un article du Tages Anzeiger. «D'autres aéroports réduisent également les annonces afin de mettre l'accent sur la détente et le confort des passagers», a-t-elle assuré.

La décision de renoncer à la deuxième langue nationale suisse a été prise sur la base de l'analyse des données des utilisateurs, a poursuivi Mme Caluori. Il y a cinq ans, les données d'utilisation des sites web ont été examinées. Il aurait alors été constaté que seul 1% des utilisateurs avait cliqué sur la version française.

«Les francophones ne sont toutefois pas totalement perdus, grâce aux nouvelles technologies», a estimé la porte-parole. «Presque tous les navigateurs Internet proposent en effet des traducteurs intégrés», dit-elle. «Ainsi, un site web en anglais et en allemand est traduit en un seul clic dans la langue souhaitée».