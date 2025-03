1/5 Ben Hodges a commandé l'armée américaine en Europe. Photo: Getty Images

Robin Bäni

Monsieur Hodges, lorsque Donald Trump est entré pour la première fois à la Maison Blanche en 2017, vous étiez commandant en chef de l'armée américaine en Europe. Comment était la situation à cette époque?

A l'époque, j’étais en train d'étendre les troupes américaines en Europe, jusqu’à ma retraite à la fin de 2017. Je ne savais pas encore ce qui nous attendait, à savoir le fait que Trump finirait par menacer de retirer les soldats américains d’Europe.

Trump pourrait-il effectivement mettre sa menace à exécution?

Bien sûr. La seule question est de savoir quand, et combien de soldats il retirera.

Comment en arrivez-vous à cette conclusion?

Le ministère américain de la Défense finance actuellement 100'000 soldats en Europe via trois fonds: le budget ordinaire, l’Initiative de dissuasion européenne (IDE) et des fonds spéciaux pour l’Ukraine. Ces fonds spéciaux arrivent à expiration. Par conséquent, sans nouveaux financements, environ 10'000 soldats américains devraient probablement être retirés d’Europe.



Et ensuite?

Ensuite, ce sera l’IDE qui pourrait être affectée. Ce fonds spécial a été créé après l'annexion de la Crimée en 2014 pour dissuader la Russie. A travers ce programme, Washington finance des déploiements de troupes en rotation en Europe. Ce sont des brigades blindées, des pilotes de chasse, des unités d'artillerie, soit environ 30'000 soldats, qui sont stationnés en Europe pour des périodes de six à neuf mois.

« L’Europe n’est plus une priorité. Trump considère la Chine comme le principal adversaire »

Pourquoi Trump ferait-il cela?

Parce qu’il veut déployer les troupes ailleurs: chaque nouvelle administration américaine revoit où elle stationne ses forces armées. C'est nécessaire, car les ressources ne suffisent pas à répondre à toutes les exigences. Et d’après ce que j’entends de Washington, l’Europe n’est plus une priorité. Trump considère la Chine comme le principal adversaire. C'est pourquoi il veut que l'Europe renforce ses capacités. Ainsi, les Etats-Unis pourront déplacer leurs troupes stationnées de manière permanente vers la région Indo-Pacifique.



Est-ce vraiment dans l'intérêt des Etats-Unis de laisser l'Europe se débrouiller seule?

Non, ce n’est pas le cas. Les troupes américaines ne sont pas présentes en Europe uniquement pour défendre des pays comme l'Allemagne, la France ou la Suisse.



Et donc?

L’Europe est un avant-poste stratégique pour les Etats-Unis, à partir duquel sont coordonnées des opérations en Afrique, au Moyen-Orient et en Eurasie. Il s'agit de défense! L'Amérique ne peut pas se protéger uniquement depuis le Texas ou la Caroline du Nord.



Trump voit apparemment les choses différemment.

Oui, dans sa perception, les Américains dépensent des milliards pour la défense de l’Europe. Mais les forces américaines sont bien plus que de simples garantes de la sécurité européenne. D’ailleurs, les Etats-Unis profitent énormément d’une Europe stable sur le plan économique.

« Il est très probable que la Russie tente d'envahir la Moldavie ou les États baltes. Les propagandistes russes en parlent constamment »

Que signifierait un retrait des troupes américaines pour l’Europe?

Si la présence américaine en Europe diminue, le risque que Poutine étende le conflit à d’autres pays européens augmente.

Quelle est selon vous la probabilité que Poutine s'attaque à un autre pays?

Si Poutine s'impose en Ukraine, il est très probable que la Russie tente d'envahir la Moldavie ou les Etats baltes. Les propagandistes russes en parlent constamment. Ce n’est donc pas une inquiétude sans fondement, mais bien une intention clairement exprimée à plusieurs reprises par le Kremlin.

En supposant que cela se produise, les Etats-Unis viendront-ils à la rescousse?

Cela devrait être la réponse la plus simple pour tout président américain: Bien sûr, vous pouvez compter sur nous. Mais le simple fait que cette question soit souvent posée aujourd’hui est un mauvais signe.

Sans les Etats-Unis, l'OTAN serait morte. L'alliance ne pourrait alors plus dissuader Poutine.

Je ne dirais pas cela. L’économie de l'UE est bien plus grande que celle de la Russie. Si les dirigeants européens ont la volonté politique de faire ce qu'il faut, ils peuvent dissuader la Russie même sans les Etats-Unis.

Mais actuellement, l'Europe n'a pas grand-chose à offrir sur le plan militaire.

Ce récit circule un peu partout, mais c’est une erreur. On oublie souvent la France et le Royaume-Uni, qui sont tous deux des puissances nucléaires et membres de l’OTAN. De plus, des milliers d’Allemands et de Néerlandais sont stationnés en Lituanie, des Britanniques en Estonie, des Canadiens en Lettonie. L’Italie, la France et l’Allemagne ont également des armées puissantes, sans parler de la Finlande et de la Pologne. Ensemble, cela représente une force militaire considérable.



L’UE prévoit d’investir 800 milliards d’euros dans la défense. L’Europe veut devenir militairement indépendante des Américains. Est-ce un objectif réaliste?

Il est vrai que le Vieux Continent est encore dépendant des services de renseignement, des structures de commandement, de la logistique et des satellites américains. Mais cela peut changer, l'Europe doit simplement en avoir la volonté.

« La Suisse aussi devrait se préparer à la guerre »

Combien de temps faudra-t-il à l'Europe pour devenir autosuffisante sur le plan militaire?

Cela dépendra de la destination de l'argent: éducation, santé, environnement ou sécurité? La politique doit faire comprendre à la population que tout n'est pas possible dans la même mesure. En outre, cela dépend de mesures concrètes. Actuellement, l'Europe exporte 50% de ses munitions vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Il est possible de réorienter rapidement ces livraisons pour augmenter ses propres stocks, si les gouvernements le veulent absolument. Ensuite, il faut changer les lois. Dans de nombreux pays européens, dont l'Allemagne, les entreprises d'armement ne peuvent produire que si elles reçoivent une commande de l'Etat. Si cette restriction est levée, la production augmente massivement.

Encore une fois, quelle est votre estimation de la date à laquelle l'Europe sera militairement indépendante?

Nous devons nous demander à partir de quand la Russie sera prête à lancer une attaque conventionnelle contre un autre pays européen. Si Poutine atteint ses objectifs en Ukraine cette année, il faudra un, deux, voire trois ans et la Russie sera prête. L'heure tourne, il n'y a pas de temps à perdre. Ce n'est pas le moment de débattre, mais d'agir.

Cela donne l'impression que nous devons nous préparer à la guerre.

Bien sûr! Le meilleur moyen de prévenir une guerre, c'est de s'y préparer. C’est une leçon que l’histoire nous enseigne depuis 5000 ans. Celui qui est mal préparé, que cela soit physiquement, moralement ou mentalement, invite l’agression.

La Suisse doit-elle aussi se préparer?

Au début d’une guerre, elle semble toujours improbable. Il y a trois ans, personne n’imaginait une grande attaque de la Russie contre l’Ukraine. La Suisse devrait également se préparer.



La Suisse est pourtant un pays neutre.

Je pense que la Russie ne respecte pas la neutralité suisse. Cela ne veut pas dire que des chars russes vont un jour entrer en Suisse. Mais, par exemple, nous voyons comment la Russie perturbe le libre-échange en mer Noire et en mer du Nord, menant ainsi une guerre hybride. Par conséquent, la Suisse n’est pas à l'abri de cela.

« Une véritable paix n’est pas encore à l’ordre du jour »

Que recommandez-vous à l'armée suisse?

Premièrement: apprenez à utiliser et à contrer massivement les drones. Deuxièmement: investissez massivement dans la défense aérienne. La Russie utilise un nombre considérable d'artillerie, de bombes planantes et de missiles pour détruire les infrastructures ennemies. Et troisièmement: entraînez-vous à des manœuvres de grande envergure, car l’époque des petites interventions ciblées est révolue. Nous devons réapprendre à combattre une armée russe hautement équipée, comme à l’époque de la guerre froide.



Aujourd'hui, nous parlons de guerre, mais le monde débat de la paix. Quelle est la stratégie de Trump en Ukraine?

Je pense que Trump veut réellement mettre fin à la guerre. Mais il exerce seulement une pression sur l'Ukraine. Ce que cette stratégie implique exactement, je ne le comprends pas.



Trump a menacé Poutine de sanctions si la Russie se fermait à la paix.

Les sanctions seules ne suffisent pas. Il faut exercer une pression militaire pour forcer les troupes de Poutine à déposer les armes. Ce n’est que lorsque le Kremlin aura compris qu'il ne peut plus atteindre ses objectifs en Ukraine qu'il arrêtera la guerre d’anéantissement, sinon, Poutine continuera jusqu’à soumettre l'Ukraine.



Cela ne donne pas l'impression que vous vous attendez à une paix imminente.

Beaucoup de choses dépendent actuellement de Trump. Exercera-t-il sérieusement une pression sur la Russie? Si oui, cela pourrait aller vite. Mais nous sommes encore dans la première phase. Toutes ces discussions à Riyad, à la Maison Blanche, à Moscou, à Bruxelles, Paris, Londres, tout cela ne sont que des préparatifs pour un éventuel cessez-le-feu. Une véritable paix n’est pas encore à l’ordre du jour.