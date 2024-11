«C'est la crainte d'une 3e Guerre mondiale qui a fait élire Trump»

Le député de l'Union démocratique du centre (UDC) valaisan Jérôme Desmeules est à New York, d'où il observe les élections présidentielles américaines. Il revient pour Blick sur la victoire du républicain Donald Trump et livre ses clés d'analyse.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Avec la photo de lui qu’il fait parvenir à Blick ce mercredi matin depuis New York, Jérôme Desmeules ne cache pas son penchant — comme dirait le conseiller fédéral Albert Rösti — pour Donald Trump, tout juste élu 47e président des Etats-Unis d’Amérique. Le député de l’Union démocratique du centre (UDC) au Grand Conseil valaisan prend la pose avec la célèbre casquette rouge du républicain «Make America Great Again».

Une petite heure avant que le résultat définitif ne tombe, le jeune quadragénaire tente d’analyser la victoire du républicain alors en train de se dessiner. «J’étais la semaine dernière dans le Wisconsin pour assister à l’un des derniers meetings de Donald Trump, glisse-t-il. En discutant avec des membres de son parti de longue date, j’ai compris que ceux-ci craignent par-dessus tout une escalade des conflits armés à travers le monde.»

Il enchaîne: «C’est surtout la situation en Ukraine et au Moyen-Orient qui les préoccupe. Ils comptent tous sur Donald Trump pour éviter une 3e Guerre Mondiale.»

Le poids du pouvoir d’achat

Jérôme Desmeules continue son analyse: «C’est ce qui l’a fait élire. Les gens, avec lui, ont l’espoir de revenir à la paix là où les bombes pleuvent. Il faut rappeler que c’est l’un des rares présidents à ne pas avoir déclenché de guerre lorsqu’il était au pouvoir.»

Le Valaisan estime en outre que les questions migratoires ont aussi été au centre des préoccupations des votantes et des votants. «Il ne faut pas non plus oublier la chute du pouvoir d’achat avec une inflation qui a été galopante et une augmentation marquée du chômage.»

Pour lui, c’est clair, le programme du milliardaire a largement convaincu. «Le fait qu’il progresse dans tous les Etats où il était plus faible la dernière fois — je pense notamment à la Pennsylvanie — le démontre. Alors, du côté des militantes et militants avec qui je me trouve, l’ambiance est évidemment positive, très chaleureuse! Ici, tout le monde est content et célèbre avant même le coup de sifflet final.»