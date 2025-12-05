Luisa GambaroJournaliste
Le trafic ferroviaire est suspendu sur la ligne Genève – Lausanne entre Creux-de-Genthod et Mies, au moins jusqu'à 19h30, alertent les CFF. En conséquence, la compagnie annonce que des retards et des suppressions de trains sont à prévoir.
Les trains IC1 et IR90 sont supprimés entre Genève-Aéroport et Renens (VD), les trains IR15 et IR95 sont aussi supprimés entre Genève-Aéroport et Lausanne. Un service de trains 'shuttle' est dès à présent en service pour les voyageurs entre Genève et Genève-Aéroport.
La perturbation du trafic a été causée par un accident de personne, précisent les CFF.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit