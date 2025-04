Face à la menace de droits de douane, les Etats-Unis veulent ouvrir des négociations avec 15 pays, dont la Suisse. À Washington, Karin Keller-Sutter évoque un «progrès important» et un espoir de mandat de négociation rapide

Début avril, Donald Trump avait imposé des droits de douane de 31% à la Suisse. Photo: IMAGO/NurPhoto

La Suisse fait partie d'un groupe de 15 pays avec lesquels les Etats-Unis veulent trouver une solution rapide à la question des droits de douane, selon Karin Keller-Sutter. La ministre des Finances a rencontré jeudi 24 avril à Washington son homologue américain Scott Bessent.

Le président américain a déclenché une crise commerciale mondiale début avril en menaçant d'imposer des droits de douane, a déclaré la présidente de la Confédération et ministre des Finances Karin Keller-Sutter devant les médias à l'issue de la rencontre. «Mais on a clairement senti que les Etats-Unis étaient également intéressés par l'ouverture de négociations avec des partenaires commerciaux importants. Et nous faisons partie de ces partenaires commerciaux importants», a-t-elle ajouté.

«Progrès important»

Lors de l'entretien avec le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, il a été convenu d'élaborer une déclaration d'intention commune qui, espérons-le, débouchera rapidement sur un mandat de négociation, a évoqué la présidente de la Confédération. «L'économie peut aussi vivre avec de mauvaises solutions et de mauvaises lois. Ce avec quoi elle ne peut pas vivre, c'est l'incertitude», a-t-elle déclaré.

La ministre des Finances a également qualifié de «progrès important» le fait que le gouvernement américain ait créé un poste chargé de coordonner les contacts du ministère des Finances et du ministère de l'Économie avec le gouvernement suisse. «Tout cela était auparavant un peu difficile», selon Karin Keller-Sutter.

Une coopération renforcée

Avec le ministre de l'économie Guy Parmelin et des représentants de la Banque nationale suisse, la présidente de la Confédération représente Berne à l'assemblée de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington. A la suite de sa rencontre avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer, Guy Parmelin a affirmé de son côté que la Suisse avait «quelque chose à offrir aux Etats-Unis».

Les Américains sont intéressés par des investissements plus importants d'entreprises suisses pour la réindustrialisation des Etats-Unis, avec notamment une collaboration renforcée dans les domaines de la pharmacie et de la biotechnologie. Guy Parmelin a annoncé par ailleurs une prochaine visite en Suisse de la ministre américaine de l'éducation Linda McMahon.

Bouleversement de l'ordre mondial

Karin Keller-Sutter ne croit pas que le monde reviendra à l'ordre ancien: «Je pense que nous voyons ici un bouleversement clair, qui s'est certes déjà manifesté auparavant, mais qui semble maintenant très accéléré et tout simplement disruptif», a-t-elle déclaré.

Pour la présidente de la Confédération, il faut s'arranger d'une manière ou d'une autre au sein de ces nouvelles règles du jeu. «J'ai l'impression que cela n'est pas encore tout à fait compris partout», a-t-elle conclu. L'agitation mondiale déclenchée par l'offensive douanière du président américain Donald Trump a marqué les discussions de la délégation suisse lors de la réunion du FMI. L'objectif, à l'instar de nombreux représentants financiers et économiques d'autres pays, étant d'obtenir auprès du gouvernement américain de meilleures conditions douanières.

Il s'agit aussi de souligner le rôle central des deux institutions pour la stabilité du marché mondial. L'administration Trump a sévèrement critiqué l'orientation stratégique du FMI et de la Banque mondiale. Celles-ci se concentrent trop sur le changement climatique et les questions d'égalité au lieu de se focaliser sur leurs compétences clés, selon M. Bessent.