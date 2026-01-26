Au menu de ce lundi 26 janvier: une filiale du chocolat qui exploite des enfants, la facture estimée du drame de Crans-Montana, le mystère des tableaux disparus à Zurich, les infections contractées à l'hôpital, et enfin, le flop des F-35.

Janvier touche à sa fin! Et pour entamer cette nouvelle et dernière semaine du mois, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 26 janvier. C'est parti:

1 Une entreprise chocolatière au goût amer

Une filiale du chocolatier belge Barry Callebaut, dont le siège social est à Zurich, est poursuivie au Brésil pour travail des enfants et travail forcé, écrivent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Les documents judiciaires font état de «graves violations des droits de l'homme». La procédure se déroule devant la cour suprême du travail du Brésil. Barry Callebaut dit dans le journal condamner «avec la plus grande fermeté toutes les formes de violations des droits fondamentaux dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, ainsi que toutes les pratiques qui exploitent les enfants et les adultes ou les exposent à des conditions dangereuses».

2 Une facture salée pour Crans-Montana

La facture de l'incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (VS), qui a fait 40 morts et 116 blessés, pourrait atteindre un milliard de francs, a calculé lundi «Le Nouvelliste». Les prétentions civiles sont en cours d'évaluations dans les études d'avocats, mais une première estimation globale oscille entre 600 millions et un milliard de francs. Elle prend en compte les soins aux blessés, les pertes de revenus et le tort moral. C'est très probablement la justice civile qui tranchera la question du volet financier et répartira les parts des responsabilités, explique dans le journal Pascal Pichonnaz, professeur de droit privé à l'université de Fribourg. Mais «les victimes ont tout intérêt à ce que la responsabilité de la commune soit engagée», car «les articles 50 et 51 du code des obligations rappellent que les responsables d'un dommage répondent solidairement», ajoute-t-il.

3 Des tableaux portés disparus réapparaissent au Kunsthaus

Deux tableaux disparus du Kunsthaus de Zurich ont été retrouvés dans le même bâtiment, rapporte lundi la «Neue Zürcher Zeitung». En 2023, le musée a constaté que deux toiles de petit format, l'une de Robert van den Hoecke et l'autre de Dirck de Bray, manquaient dans un entrepôt temporaire. Mais en mai 2024, les peintures ont été retrouvées en bon état. Le Kunsthaus n'a pas souhaité s'exprimer sur le lieu exact où ils se trouvaient, précise le journal. La procédure pour vol a été suspendue.

4 Les infections contractées à l'hôpital stagnent en Suisse

La moyenne nationale des infections nosocomiales stagne à 2,4% depuis plusieurs années en Suisse, remarquent lundi «24 heures» et la «Tribune de Genève», reprenant des données du centre national de préventions des infections Swissnoso. Entre octobre 2023 et septembre 2024, sur 66'700 interventions chirurgicales pratiquées dans 152 hôpitaux et cliniques de soins aigus répartis dans toute la Suisse, 1628 infections ont été identifiées, dont près de la moitié ont nécessité une nouvelle opération et un tiers une nouvelle hospitalisation. Les taux d'infection fluctuent en fonction des hôpitaux et des opérations. Les taux les plus bas ont été observés après l'implantation de prothèses du genou et de la hanche. Les plus élevés suivaient des interventions du côlon et du rectum.

5 La Confédération freine le projet des F-35

Quatre des sept départements fédéraux de la Confédération sont opposés au projet du Département de la défense visant à doubler la flotte d'avions de combat à 70 appareils, révèle Blick ce lundi, en se référant à des documents internes issus de la consultation des offices. Le Département fédéral de la justice ne voit aucun scénario dans lequel la Suisse aurait besoin d'une telle flotte, celui des affaires étrangères a proposé de commencer par acquérir de l'expérience avec les premiers F-35A américains, alors que le Département fédéral de l'intérieur a rappelé le plafond budgétaire de six milliards de francs approuvé par le peuple. Enfin, le Département fédéral des finances a indiqué qu'un crédit supplémentaire pour payer les 36 F-35 commandés n'était déjà pas finançable.