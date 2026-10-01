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Une motion de Tiana Moser
La Suisse simplifie les poursuites contre les multirécidivistes

Les cantons devraient pouvoir séparer plus facilement les procédures pénales visant des multirécidivistes actifs dans plusieurs cantons. Le National a soutenu jeudi la motion de Tiana Moser.
Publié: 20:03 heures
Le National a soutenu jeudi la motion de Tiana Moser.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Les procédures contre les multirécidivistes seront facilitées. Après le Conseil des Etats, le National a accepté jeudi par 128 voix contre 60 une motion de Tiana Moser (PVL/ZH) en ce sens.

Le texte vise les requérants d'asile déboutés et les personnes sans domicile fixes qui ont commis plusieurs infractions. Le but est d'alléger la charge de travail des cantons en permettant la séparation des procédures.

«Aucun système juridique parallèle»

Normalement, lorsqu'une procédure pénale existe, elle doit être menée dans son ensemble. Mais ce travail est laborieux dans les cas où les délinquants ont agi dans plusieurs cantons différents et dans une composition variable d'un groupe d'auteurs. Des exceptions doivent donc être possibles dans ces cas.

Le National a en revanche rejeté tacitement la motion de Marianne Binder (Centre/AG) qui chargeait le Conseil fédéral de s'assurer qu'aucun «système juridique parallèle» ne s'applique en Suisse.

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