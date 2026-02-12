DE
Six jours de fête
L'édition 2026 du carnaval de Lucerne a commencé à l’aube sous la pluie

Le deuxième plus grand carnaval de Suisse a débuté jeudi à l'aube, à Lucerne. Sous la pluie, des milliers de fêtards ont assisté au traditionnel big bang de confettis à 5h du matin.
Publié: 06:16 heures
Malgré la pluie, des milliers de personnes se sont réunis pour le lancement du carnaval de Lucerne.
Photo: URS FLUEELER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le deuxième plus grand carnaval de Suisse a commencé jeudi avant l'aube à Lucerne. Sous la pluie, des milliers de personnes se sont rassemblées en vieille ville pour fêter le traditionnel «big-bang» de confettis à 05h00.

Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie par la foule sur les quais du lac, à bord de son embarcation. Le cortège s'est ensuite déplacé sur la place de la Chappelle où le «big-bang» symbolisant le début de la fête a retenti sous une pluie de confettis. Le premier grand cortège a lieu l'après-midi à partir de 14h00.

Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il s'agit du premier à démarrer du plus important en terres catholiques. Le plus grand carnaval du pays s'ouvre dans une dizaine de jours à Bâle.

