La Suisse est confrontée à un problème majeur: la pénurie de pédiatres. Alors qu'à Genève, un médecin s'occupe de 750 enfants, ce chiffre s'élève à 4750 dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

Des centaines de pédiatres manquent à l'appel en Suisse

Des centaines de pédiatres manquent à l'appel en Suisse

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La Suisse fait face à une pénurie critique de pédiatres, avec un médecin pour 1600 enfants en moyenne, bien au-dessus du ratio recommandé d'un pédiatre pour 1000 enfants. Les délais pour un rendez-vous s'allongent, compliquant l'accès aux soins pour les familles.

Les disparités entre les cantons sont frappantes: à Genève, un pédiatre s'occupe de 750 enfants, tandis qu'à Appenzell Rhodes-Extérieures, ce chiffre grimpe à 4750, avec des médecins souvent confrontés à des pathologies plus complexes.

87% des pédiatres suisses travaillent à temps partiel, et un sur cinq a plus de 60 ans, menaçant d'aggraver la situation. Les experts appellent à des réformes, notamment davantage de places d’études et des rémunérations plus attractives pour pallier cette crise.

Riccarda Campell et Lucien Fluri

Cette situation peut pousser les parents au désespoir: les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez le pédiatre sont longs, et trouver un nouveau médecin est difficile. Les urgences deviennent alors un véritable casse-tête, car elles obligent les patients à parcourir de longues distances.

La Suisse est en proie à une pénurie de pédiatres, d'après une nouvelle étude. Selon les experts, un pédiatre devrait pouvoir s'occuper de 1000 jeunes patients. Or, actuellement, un seul médecin prend en charge 1600 enfants.

Et les disparités entre les cantons sont énormes. Alors que dans le canton de Genève, un médecin à temps plein s'occupe en moyenne de 750 enfants, à Appenzell Rhodes-Extérieures, un médecin prend en charge 4750 jeunes patients. En d'autres termes: à Genève, un médecin traite 15 enfants par jour, contre 42 à Schaffhouse.

D'où vient cette pénurie?

Pour ne rien arranger, cette pénurie devrait encore considérablement s’aggraver. En effet, un pédiatre sur cinq en Suisse a plus de 60 ans, et près d’un sur dix serait aujourd’hui déjà à la retraite. Ces professionnels sont pour la plupart issus de la génération baby-boom, travaillent souvent à 100% et dans leur propre cabinet.

En règle générale, il faudrait plus d’une personne pour remplacer un tel médecin, explique Stefan Roth, membre du comité directeur de l’Association suisse des médecins de famille et des pédiatres (MFE). En effet, parmi les jeunes médecins, le taux de travail à temps partiel est plus élevé. En Suisse, 87% des pédiatres travaillent à temps partiel, la norme étant de 70%.

A cette situation s’ajoute un autre facteur: les pédiatres sont confrontés à des pathologies plus complexes qui nécessitent davantage de suivi, les exigences augmentent et «les problèmes scolaires et psychologiques, qui demandent beaucoup de temps d’accompagnement», sont également en hausse, explique Stefan Roth.

Quelle solution possible?

Il faudrait davantage de places d’études et de stages dès le cursus universitaire, ainsi que des postes d’assistants attractifs au sein des cabinets de pédiatrie et de médecine pour adolescents, explique le pédiatre Stefan Roth. «Mais ces postes doivent également être financés en conséquence.»

Les médecins estiment que les responsables politiques ont un rôle à jouer, par exemple sur les points tarifaires, c’est-à-dire les rémunérations pour les traitements, qui varient d’un canton à l’autre. «Dans les cantons où les valeurs des points tarifaires sont plus faibles, l’offre de soins pédiatriques est souvent moins importante», explique le Dr Roth.

Malgré tout, il n’existe pas de solution miracle. La charge de travail liée aux services d’urgence ou à la prise en charge globale constituent également des points importants. «Pour les jeunes collègues en particulier, les cabinets de groupe et des horaires de travail compatibles avec la vie de famille sont essentiels», ajoute le Dr Roth.