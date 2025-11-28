La Suisse va connaître plusieurs changements en décembre: entrée en vigueur du nouvel horaire CFF, transparence obligatoire sur le loyer précédent dans un canton et déploiement de robotaxis. Petit tour d’horizon des changements prévus dans le mois à venir.

Voici ce qui va changer en décembre en Suisse

Voici ce qui va changer en décembre en Suisse

Alexander Terwey

1 Horaire des CFF

Le nouvel horaire des CFF entrera en vigueur le 14 décembre 2025. Grosse nouveauté: la liaison directe entre Lausanne et Bâle fera son grand retour avec l'arrivée de l'IC51! Sur la ligne Bienne–Bâle, les grandes lignes passeront à une cadence de 30 minutes.

Le Tessin deviendra lui aussi plus accessible: pour la première fois, les CFF proposeront une cadence horaire continue entre la Suisse Alémanique et Chiasso, à la frontière italienne. Du côté des Grisons, un nouvel IC3 à destination de Zurich sera introduit en semaine à un rythme d'un train toutes les 30 minutes.

Les amoureux de l'Italie seront également servis: deux trains supplémentaires circuleront dans chaque sens entre Zurich et Milan. La liaison directe entre Zurich et Bologne sera prolongée jusqu’à Florence, tandis que celle pour Gênes sera rallongée jusqu’à La Spezia durant la belle saison. En hiver, cette ligne n'ira toutefois pas plus loin que Milan.

Dernière nouveauté notable: des trains ICE relieront directement Brigue (VS) à l’Allemagne.

2 Prix des médicaments

De nombreux médicaments vont voir leur prix baisser. Le Conseil fédéral a en effet ordonné une réduction tarifaire à compter du 1er décembre. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) estime les économies à au moins 65 millions de francs.

Les médicaments examinés cette année concernent principalement les traitements des maladies cardiovasculaires. «Environ 50% des médicaments originaux contrôlés ont fait l’objet d’une baisse de prix», indique la Confédération. Des réductions ont également été décrétées pour 70% des génériques, des produits co-marketing et des biosimilaires.

Cette bonne nouvelle en apparence cache cependant une tendance préoccupante: en raison de difficultés d'approvisionnement persistantes, l'OFSP renonce de plus en plus à baisser le prix de certains médicaments, ceci afin de garantir la disponibilité des traitements.

3 Personnes bénéficiant d'un statut de protection S

Deux ordonnances ont été modifiées au 1er décembre 2025 afin de favoriser l'activité professionnelle des personnes bénéficiant du statut de protection S. Les citoyens ukrainiens sont particulièrement concernés.

Concrètement, les personnes bénéficiant d'un statut de protection S doivent être encouragées à exercer plus facilement dans leur domaine de compétence. Les employeurs bénéficieront d'allègements administratifs à cette fin. Dans le même temps, l'obligation d'obtenir une autorisation pour commencer une activité sera transformée en une simple obligation d'annonce.

Point plus contraignant: les personnes bénéficiant du statut de protection S pourront à l'avenir «être obligées de participer à des mesures d'insertion ou de réinsertion professionnelle». Cette réglementation s'applique déjà aux réfugiés reconnus et aux personnes admises à titre provisoire. Les personnes qui ne respectent pas cette obligation risquent de voir leurs prestations sociales réduites.

4 Le lancement des robotaxis

CarPostal Suisse lancera en décembre ses premiers essais de robotaxis en Suisse orientale. Les tests se dérouleront dans un premier temps sans passagers et avec des conducteurs de sécurité à bord.

A terme, la filiale de La Poste prévoit de déployer 25 véhicules sur les routes suisses. En l'état actuel, le projet prévoit de déployer plus grande flotte de robotaxis d'Europe. Les véhicules devraient être fournis par Apollo Go, une entreprise chinoise.

5 La BLS passe au cashless pour ses distributeurs

Dès décembre, la BLS – principal concurrent des CFF – supprimera le paiement cash de tous ses distributeurs dans le canton de Berne. Si vous souhaitez rejoindre Neuchâtel depuis la Ville fédérale, vous ne pourrez payer votre billet que par carte (de crédit ou de débit), par Twint ou via une carte prépayée anonyme.

Avec ce changement, la compagnie espère économiser environ 400’000 francs par an. L’acceptation du cash renchérit l’exploitation et rend les machines plus facilement sujettes aux pannes. La BLS précise que la majorité de ses passagers achète aujourd'hui ses titres de transport via des canaux numériques. L’ensemble des automates sera remplacé d’ici à mi-2026.

A Neuchâtel, en revanche, le paiement en espèces sera maintenu sur les automates BLS. Le Canton devra toutefois assumer l'ensemble des surcoûts.

6 La nouvelle vignette arrive!

La vignette autoroutière 2026 sera mise en vente le 1er décembre 2025 et sera immédiatement valable. Elle coûtera 40 francs et restera valide jusqu’au 31 janvier 2027. La vignette sera proposée aussi bien sous forme autocollante qu’en version numérique. Pour acquérir la vignette électronique, il faudra se rendre sur le portail de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).