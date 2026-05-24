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Surtout en zones rurales
Berne veut un suivi national sur la qualité du sperme

Face au déclin drastique de la qualité du sperme en Occident, le gouvernement bernois demande un suivi systématique à l'échelle nationale. Les régions agricoles, comme l'axe Berne-Thoune, sont particulièrement visées.
Publié: il y a 32 minutes
La motion a été déposée par le député des Vert'libéraux Romeo Arnold et cosignée par des élus des Vert-e-s, de l'UDC, du PS, du PEV et de l'UDF.

La qualité du sperme chez les jeunes hommes en Suisse devrait faire l'objet d'un suivi systématique à l'échelle nationale. C'est l'avis du Conseil-exécutif bernois qui estime qu'une étude sur cette thématique au niveau cantonal comme le demande une motion ne serait pas suffisamment pertinente.

La motion déposée par le député des Vert'libéraux Romeo Arnold et cosignée par des élus des Vert-e-s, de l'UDC, du PS, du PEV et de l'UDF relève que plusieurs études font état d'une baisse drastique de la qualité du sperme en Europe et Amérique du Nord. Elle évoque aussi des différences régionales significatives en Suisse dans les spermogrammes.

Dans sa réponse récemment publiée, le Conseil-exécutif estime qu'un rapport sur cette problématique complexe serait utile. Mais il ajoute dans la foulée que des résultats fiables nécessiteraient un volume important de données mobilisant du temps et des ressources. Une enquête exhaustive n'aurait donc de sens qu'à l'échelle nationale.

Il apparaît que le déclin est davantage associé à des facteurs liés à l'environnement et au mode de vie qu'à des facteurs génétiques. L'exécutif bernois mentionne une récente étude qui met en évidence des disparités régionales. Une faible qualité spermatique se situe par exemple entre Berne et Thoune.

Zones rurales

Ce territoire se caractérise par un environnement rural comportant une forte proportion de surfaces agricoles. D'autres études avaient pointé une potentielle influence négative des activités agricoles sur la qualité du sperme des habitants des régions rurales par opposition aux zones urbaines.

Le gouvernement bernois estime que seuls un relevé et une analyse systématiques réalisés à l'échelle nationale seraient pertinents avec une coordination à large échelle. Il demande donc au Grand Conseil d'adopter lors de la session qui débute le 1er juin sous forme de postulat la motion le chargeant de présenter un rapport sur la qualité des spermatozoïdes chez les jeunes du canton de Berne.

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