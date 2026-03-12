Le Conseil des Etats a validé jeudi une motion visant à revoir à la baisse les salaires des employés de l'administration fédérale, pour les aligner avec ceux du marché privé. Une initiative lancée par Jürg Grossen (PVL/BE).

Les salaires de l'administration fédérale seront revus... à la baisse!

ATS Agence télégraphique suisse

Les salaires des employés de l'administration fédérale seront revus, plutôt à la baisse. Après le National, le Conseil des Etats a tacitement validé jeudi une motion voulant aligner ces salaires avec ceux du marché privé.

La motion de Jürg Grossen (PVL/BE) avait été déposée en réaction à des salaires de la Confédération qu'il juge trop élevés. Les salaires versés par l'administration fédérale ne doivent pas augmenter plus que la moyenne suisse dans le secteur privé. Le Conseil des Etats est d'accord. Il rappelle toutefois que plusieurs mesures ont déjà été prises.