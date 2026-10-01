Dans le canton de Saint-Gall, au bord du lac de Walenstadt, les habitants s'opposent à l'afflux massif de touristes. Ils estiment que la nature et les paysages sont menacés. Une pétition vient d'être lancée lancée.

Autour du lac de Walenstadt, les habitants disent stop au surtourisme

Autour du lac de Walenstadt, les habitants disent stop au surtourisme

Trop de trafic et la nature en danger

Lucien Fluri

Le tourisme ne fait plus rêver les régions les plus isolées de Suisse. Ses retombées économiques restent importantes, mais, paradoxalement, les visiteurs sont de plus en plus perçus comme un fléau. Aux quatre coins du pays, le surtourisme suscite la grogne.

Au bord du lac de Walenstadt, dans le canton de Saint-Gall, deux communes en font les frais. A Amden et à Weesen, des habitants ont lancé une pétition. Ils réclament une meilleure gestion des flux touristiques, une réduction du trafic et une protection accrue de la nature et des paysages.

«Notre région est un cadre de vie unique, marqué par la nature, le calme et une qualité de vie que nous devons préserver. Ces dernières années, cependant, la croissance constante du tourisme a entraîné une pression considérable», écrivent les signataires. Ils mettent en garde: «Les infrastructures atteignent leurs limites, la nature souffre d'une surexploitation.» La région, elle, continue de séduire les touristes en vantant ses atouts naturels: «des panoramas à couper le souffle et une grande variété d'activités de plein air», peut-on lire dans sa communication.

L'exaspération se fait sentir dans toute la Suisse

Le conseil communal de Weesen a réagi à la pétition, qui a recueilli plus de 500 signatures. «En collaboration avec la commune d'Amden, une séance d'information et de dialogue sera organisée», indique la commune sur son site internet. «L'objectif est de recueillir les préoccupations de la population et de discuter des solutions possibles.»

Dans l'Oberland bernois, Netflix est pointé du doigt

D'autres communes suisses confrontées au même problème ont déjà pris des mesures. A Iseltwald dans l'Oberland bernois, la diffusion d'une série coréenne sur Netflix a attiré des milliers de visiteurs venus d'Asie. Le ponton où avait été tournée une scène culte était à ce point pris d'assaut que la commune y a installé un tourniquet: les touristes doivent désormais payer 5 francs pour s'y prendre en selfie.

A Lucerne, même problématique, mais une solution plus radicale. Face au bruit engendré par les valises à roulettes, le conseiller national socialiste lucernois David Roth a carrément réclamé leur interdiction en ville. La ville de Lucerne a restreint l’accès aux groupes de touristes étrangers, face à l’affluence trop importante.