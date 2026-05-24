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Il percute une voiture stationné
Un septuagénaire ivre chute à vélo électrique

Un cycliste de 70 ans a fini sa course à l’hôpital samedi soir à Bad Ragaz (SG) après avoir percuté une voiture en stationnement. Si ses blessures sont légères, son contrôle d’alcoolémie a de quoi donner le tournis: le septuagénaire affichait plus de 2,2 pour mille.
Publié: il y a 19 minutes
Un homme de 70 ans qui circulait à vélo électrique en état d'ébriété a été victime d'un accident samedi à Bad Ragaz (SG). (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE

Un homme de 70 ans qui circulait à vélo électrique en état d'ébriété a été victime d'un accident samedi en début de soirée à Bad Ragaz (SG). Légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital. Un alcootest a révélé un taux de plus de 2,2 pour mille.

L'accident s'est produit peu avant 17h10 samedi, a communiqué dimanche la police cantonale st-galloise. Le cycliste a heurté une voiture garée sur le bord de la route et a chuté. D'autres usagers de la route ont porté secours à la victime et ont alerté les secours.

Un test d'alcoolémie a révélé un taux de plus de 2,2 pour mille. Une ambulance a transporté l'homme à l'hôpital pour la suite du traitement, où il a dû se soumettre à une prise de sang et à un test d'urine.

En Suisse, le taux limite autorisé est de 0,5 ‰ (0,25 mg/l). Un taux de 2,2 ‰ est considéré comme une infraction grave à la Loi sur la circulation routière. Il implique un retrait préventif immédiat du permis de conduire et s'accompagne d'une procédure pénale (amende importante et peine privative de liberté ou jours-amende, proportionnelles au revenu).

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