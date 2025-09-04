A eux trois, les chefs d'Etat chinois, indien et russe représentent un défi économique pour l'Amérique de Trump. Ces trois pays-continents contrôlent des ressources clés, et leurs forces combinées égalent ou surpassent celle des Etats-Unis dans plusieurs domaines.

Derrière Xi, Modi et Poutine se cache un tiers de la richesse mondiale.

Myret Zaki Journaliste Blick

Il y avait tout un symbole dans la présence, ce 3 septembre, de Vladimir Poutine aux côtés de Xi Jinping, devant le défilé militaire géant à Pékin. La Chine venait de clore le sommet de l’Organisation de la coopération de Shanghai, dont resteront aussi les photos de Xi et Modi, que l’on croyait divisés et rivaux, se serrant chaleureusement la main comme pour signifier à Donald Trump que les droits de douane punitifs ne leur font ni chaud ni froid, et qu’ils continueront à acheter de l’énergie russe.

Acheter et exporter justement, c’est la force de ces nouveaux poids lourds du commerce mondial que sont la Chine, l’Inde, et la Russie. Comme toujours, l’économie est au cœur des enjeux géopolitiques. Et chacun de ces pays domine des marchés clés, ce qui donne des arguments de poids à leur alliance. Blick a compilé quelques chiffres pour imaginer ce que représente leur force de frappe commune.

On parle de 30% du PIB mondial

Les trois pays-continents que sont la Chine, la Russie, et l’Inde, pèsent très lourd, selon plusieurs paramètres. Ensemble, ils couvrent 20% de la surface terrestre, 37% de la population mondiale., et captent 30 à 32% du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat, selon les données du FMI. Goldman Sachs projette que la Chine deviendra la première économie du monde vers 2035, et EY prévoit que l’Inde pourrait devenir deuxième d’ici 2038.

25% du volume commercial mondial

Le poids des trois pays dans le total mondial des exportations et importations de biens atteint 16%, contre 10% pour les Etats-Unis. Si l’on y ajoute les services, les trois pays se hissent à 24-25% du total mondial, contre 18% pour les Etats-Unis. Cet ordre de grandeur permet d’imaginer ce que signifie une alliance commerciale entre eux. Mais en réalité, la Chine est le seul vrai poids lourd du trio en matière commerciale. La force de la Russie réside dans sa richesse en ressources naturelles, tandis que l’Inde affiche la plus forte croissance des grandes économies (+ 6,5% en 2025) et contrôle le marché mondial de la sous-traitance informatique.

Domination sur les ressources clés

La Chine et la Russie occupent des positions clés dans les secteurs les plus stratégiques pour l’avenir, dont l’énergie et les minerais. La Russie a les 3e réserves de gaz. Mais aussi du pétrole, du bois et des métaux. La Chine domine le marché des terres rares (près de 60-70% de l’extraction). Or les terres rares seront l’or de demain: l’industrie digitale et l’IA en consommeront de plus en plus, à cause de l’explosion de la demande en puissance de calcul, data centers et batteries. La Chine est aussi le premier producteur d’acier, et produit 50% du charbon mondial, auquel on doit plus d’un tiers de la production d’électricité. Elle est enfin le premier producteur d’or, suivie de la Russie.

Richesse boursière croissante

Ces trois pays ont aussi des marchés boursiers qui progressent, sur lesquels leurs plus grandes entreprises sont cotées. Comme par exemple Tencent et PetroChina en Chine, Reliance et Tata en Inde, ou Gazprom et Lukoil en Russie. La valeur combinée de ces marchés boursiers s’élève à 16’500 milliards de dollars. Cela les rapproche de la capitalisation du Nasdaq, l’indice des valeurs techs américaines, ou de la capitalisation totale de l’Union européenne, mais reste loin des États-Unis, où le S&P à lui seul atteint 43’000 milliards. Reste que ces marchés devraient s'apprécier encore dans les années à venir, surtout grâce à l’Inde et à la Chine. La Russie restant l’élément incertain.

Armées cumulant 5 millions d’individus

Même à l’époque de la haute technologie militaire, la masse d'effectifs militaires compte plus que jamais sur un champ de bataille, comme l'a tristement montré la guerre en Ukraine. Sur ce plan, la Chine, la Russie et l’Inde, très peuplées, ont un avantage certain. Les effectifs combinés de leurs forces armées totalisent 4,6 à 5 millions de personnes, ce qui se compare à 1,3 million pour les Etats-Unis et à 1,5 million pour l’Europe. Malgré l'arsenal de nouvelle génération présenté le 3 septembre par la Chine, celle-ci n'a pas encore atteint la supériorité technologique. Et le budget militaire américain, d’environ 900 milliards de dollars en 2024, dépasse encore largement celui de ces trois pays réunis (550 milliards). L’Europe, elle, est à 350 milliards.

La Chine bientôt à parité militaire avec les USA?

Reste qu'en termes de dépenses militaires, la Chine comble petit à petit son écart avec les Etats-Unis. Aujourd’hui, son budget équivaut à 40-60% du budget américain (en parité de pouvoir d’achat). Il y a 30 ans, il n’était qu’à 7% de celui de l’Oncle Sam. «La Chine est plus proche que jamais d’une parité militaire avec les Etats-Unis, écrit Becca Wasser, experte en défense de l'agence Bloomberg. «Même si, ajoute l'auteure, cela ne suffira pas encore à prendre Taïwan par la force et à vaincre les Etats-Unis d’ici 2027».