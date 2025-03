Les résultats du premier tour montrent une victoire historique pour la gauche avec trois candidats en tête. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le nouveau Conseil d'Etat neuchâtelois devrait être connu officiellement dès mardi. Les alliances de gauche (PS- Vert-e-s-POP) et de droite (PLR-UDC- Le Centre) ont annoncé lundi tour à tour renoncé à provoquer un 2e tour. Sauf surprise du côté du PVL, le gouvernement aura une majorité de gauche et sera composé des sortants PS Frédéric Mairy et Florence Nater, de Céline Vara (Vert-e-s) et des sortants PLR Laurent Favre et Crystel Graf.

«Les résultats issus du 1er tour de l’élection au Conseil d’Etat démontrent une volonté claire d’alternance gouvernementale. Les Neuchâtelois se sont exprimés et la sagesse recommande de les écouter», ont indiqué lundi soir les partis de droite, membres de l’Alliance neuchâteloise.

A l’issue de l'élection de dimanche, Laurent Favre et Crystel Graf sortent dans les cinq premières places, les trois autres candidats de l'alliance se retrouvent en 7e, 8e et 9e positions, à moins de 1000 voix d’écart les uns des autres. «Ce tir groupé révèle que les électeurs de centre-droite ont répondu à l’appel des partis de s’allier et de proposer un ticket commun», peut-on lire dans le communiqué. En fin de matinée, l'alliance de gauche avait annoncé qu'elle ne réclamerait pas de second tour pour l'élection au Conseil d'Etat neuchâtelois. «Les résultats sont historiques, avec Frédéric Mairy et Florence Nater élus au 1er tour et Céline Vara en 4e position, la Gauche Unie a atteint son objectif», a-t-elle indiqué.

Les scores de la popiste Sarah Blum - qui a moins de 600 voix d'écart avec Crystel Graf - et de Christine Ammann-Tschopp (Vert-e-s) «sont également exceptionnels avec leur 6e et 7e position. Cependant, à la suite des résultats au Grand Conseil et dans le respect des forces en présence, la Gauche Unie a pris la décision de ne pas provoquer de second tour», a-t-elle précisé.Le délai pour le dépôt des listes est fixé à mardi à 12h00. Le PVL Maxime Rognon est le seul candidat, qui n'était pas dans les deux blocs, à avoir obtenu assez de suffrages au 1er tour pour prétendre à un second tour. Le parti ne devrait pas provoquer l'élection. La décision formelle sera rendue lundi soir lors de l'une assemblée générale.

Changement au Conseil des Etats

Si elles ne souhaitent pas un 2e tour, les deux alliances ont préparé des listes, au cas où il y aurait une surprise de dernière minute. Avec son entrée au gouvernement neuchâtelois, Céline Vara devrait quitter son fauteuil de sénatrice à Berne, même si elle n'y est pas légalement obligée. Comme l'élection au Conseil des Etats est à la proportionnelle à Neuchâtel, le conseiller national Fabien Fivaz, qui était en liste avec la sénatrice sur la liste des Vert-e-s en 2023, va lui succéder. La députée Clarence Chollet, première des viennent ensuite des Vert-e-s neuchâtelois lors des élections fédérales au Conseil national, va remplacer Fabien Fivaz.