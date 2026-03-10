DE
FR

Manon Schick dans le viseur
Séisme chez les avocats vaudois! Le Canton tente de les «museler»

Une lettre de la protection de l'enfance, adressée aux avocats vaudois, suscite une vive colère. Accusés de remettre en question les rapports des spécialistes, ils dénoncent une tentative de musellement.
Publié: 12:04 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
1/2
Manon Schick, directrice de la protection de l'enfance dans le canton de Vaud a envoyé une lettre à tous les avocats.
Photo: keystone-sda.ch
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Les avocats vaudois sont en colère! Ce mardi 10 mars, une lettre de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) a secoué la profession, et pour cause: elle fait l'effet d'une bombe. «C'est du jamais vu!», s'exclame une avocate spécialisée en droit de la famille, soulignant que ses confrères sont «très fâchés». «C'est hallucinant», renchérit l'avocat broyard Sébastien Pedroli et député socialiste au Grand Conseil.

Dans ce document, signé par Manon Schick, directrice générale de la DGEJ, que Blick a pu consulter, il est reproché aux avocats de remettre de manière «systématique» en question les rapports rédigés par les professionnels de la DGEJ lors de procédures. Ces contradictions fragiliseraient «inutilement» le travail des équipes de la DGEJ et retarderaient les décisions judiciaires. 

Une accusation que les avocats, qui défendent leurs clients, jugent totalement infondée. «Si on ne peut plus critiquer les rapports du DGEJ, à quoi bon aller au tribunal?», s'indigne Sébastien Pedroli. Il souligne que la possibilité de défendre son client est un droit fondamental. Sans cette liberté, l'impact du service sur les affaires familiales serait «monstrueux». Les avocats et la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) sont régulièrement en contact dans le cadre de procédures judiciaires en droit de la famille, notamment lors de litiges liés à la garde d'enfants, au placement en institution ou aux mesures de protection de l'enfance.

Une tentative de musellement?

Manon Schick va encore plus loin dans sa lettre en demandant aux avocats de «limiter les objections aux seuls cas strictement fondés». Et si la situation ne s'améliore pas, la DGEJ se réserve le droit de signaler «les comportements jugés téméraires» aux autorités. Une menace qui a provoqué l'indignation des avocats.

Le contenu de la lettre reçue par les avocats vaudois

«Dans l'idée ça s'apparente à du musellement», réagit Sébastien Pedroli. La missive est même vue comme une «tentative de contrainte» par l'avocate spécialisée en droit de la famille, déjà citée plus haut. Elle dénonce l'ingérence du pouvoir politique dans le judiciaire. La séparation des pouvoirs, pourtant essentielle à l'Etat de droit, semble de plus en plus floue pour elle.

Mais Manon Schick semble ignorer la ténacité des avocats. Si l'objectif était de les calmer, il semble que le message ne passe pas. «Ce n'est pas sa lettre qui va nous empêcher de poser des questions à la DGEJ», s'amuse Sébastien Pedroli. Notre autre source va même plus loin, qualifiant la lettre de «coup d'épée dans l'eau», ne comprenant pas le sens de la menace de Manon Schick. «Elle va dénoncer à qui? Et pour quoi faire?»

Des conditions de travail difficiles

Les avocats reconnaissent les difficultés rencontrées par les collaborateurs de la DGEJ, mais ils soulignent: «On sait qu’il y a un problème au sein de la DGEJ, les conditions de travail sont exécrables, mais ce n’est pas à cause des avocats». Leurs critiques quotidiennes ne visent en aucun cas les employés personnelles.

Selon eux, la véritable problématique réside dans la surcharge de travail et le manque de moyens de la DGEJ. Les avocats pointent également une question de forme: même si certains de leurs collègues peuvent aller trop loin dans leurs critiques, une approche plus ciblée aurait été préférable. «Envoyer une lettre à l’ensemble de la profession, c’est loin d’être un message constructif», conclut l’avocate.

Manon Schick, directrice générale de la DGEJ, peut donc s'attendre à une réponse en nombre de la part des avocats... mais sûrement pas dans le sens qu'elle espérait.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus