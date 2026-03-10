Une lettre de la protection de l'enfance, adressée aux avocats vaudois, suscite une vive colère. Accusés de remettre en question les rapports des spécialistes, ils dénoncent une tentative de musellement.

Solène Monney Journaliste Blick

Les avocats vaudois sont en colère! Ce mardi 10 mars, une lettre de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) a secoué la profession, et pour cause: elle fait l'effet d'une bombe. «C'est du jamais vu!», s'exclame une avocate spécialisée en droit de la famille, soulignant que ses confrères sont «très fâchés». «C'est hallucinant», renchérit l'avocat broyard Sébastien Pedroli et député socialiste au Grand Conseil.

Dans ce document, signé par Manon Schick, directrice générale de la DGEJ, que Blick a pu consulter, il est reproché aux avocats de remettre de manière «systématique» en question les rapports rédigés par les professionnels de la DGEJ lors de procédures. Ces contradictions fragiliseraient «inutilement» le travail des équipes de la DGEJ et retarderaient les décisions judiciaires.

Une accusation que les avocats, qui défendent leurs clients, jugent totalement infondée. «Si on ne peut plus critiquer les rapports du DGEJ, à quoi bon aller au tribunal?», s'indigne Sébastien Pedroli. Il souligne que la possibilité de défendre son client est un droit fondamental. Sans cette liberté, l'impact du service sur les affaires familiales serait «monstrueux». Les avocats et la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) sont régulièrement en contact dans le cadre de procédures judiciaires en droit de la famille, notamment lors de litiges liés à la garde d'enfants, au placement en institution ou aux mesures de protection de l'enfance.

Une tentative de musellement?

Manon Schick va encore plus loin dans sa lettre en demandant aux avocats de «limiter les objections aux seuls cas strictement fondés». Et si la situation ne s'améliore pas, la DGEJ se réserve le droit de signaler «les comportements jugés téméraires» aux autorités. Une menace qui a provoqué l'indignation des avocats.

«Dans l'idée ça s'apparente à du musellement», réagit Sébastien Pedroli. La missive est même vue comme une «tentative de contrainte» par l'avocate spécialisée en droit de la famille, déjà citée plus haut. Elle dénonce l'ingérence du pouvoir politique dans le judiciaire. La séparation des pouvoirs, pourtant essentielle à l'Etat de droit, semble de plus en plus floue pour elle.

Mais Manon Schick semble ignorer la ténacité des avocats. Si l'objectif était de les calmer, il semble que le message ne passe pas. «Ce n'est pas sa lettre qui va nous empêcher de poser des questions à la DGEJ», s'amuse Sébastien Pedroli. Notre autre source va même plus loin, qualifiant la lettre de «coup d'épée dans l'eau», ne comprenant pas le sens de la menace de Manon Schick. «Elle va dénoncer à qui? Et pour quoi faire?»

Des conditions de travail difficiles

Les avocats reconnaissent les difficultés rencontrées par les collaborateurs de la DGEJ, mais ils soulignent: «On sait qu’il y a un problème au sein de la DGEJ, les conditions de travail sont exécrables, mais ce n’est pas à cause des avocats». Leurs critiques quotidiennes ne visent en aucun cas les employés personnelles.

Selon eux, la véritable problématique réside dans la surcharge de travail et le manque de moyens de la DGEJ. Les avocats pointent également une question de forme: même si certains de leurs collègues peuvent aller trop loin dans leurs critiques, une approche plus ciblée aurait été préférable. «Envoyer une lettre à l’ensemble de la profession, c’est loin d’être un message constructif», conclut l’avocate.

Manon Schick, directrice générale de la DGEJ, peut donc s'attendre à une réponse en nombre de la part des avocats... mais sûrement pas dans le sens qu'elle espérait.