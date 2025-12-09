DE
Après travaux
Le tunnel des Epoisats à la Vallée de Joux rouvrira dimanche

Le tronçon ferroviaire entre Le Day et Le Brassus (VD) rouvrira dimanche après des travaux. Le tunnel des Epoisats, vieux de 130 ans, a subi une rénovation majeure pour 23,8 millions de francs, incluant l'agrandissement et la mise aux normes.
Publié: il y a 9 minutes
Le tunnel se situe dans la Vallée de Joux.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les trains vont à nouveau pouvoir circuler entre Le Day et Le Brassus (VD). Le tronçon, fermé depuis la mi-avril en raison de travaux d'assainissement dans le tunnel des Epoisats, rouvrira dimanche. Des bus de remplacement assuraient le trajet. Le coût total du chantier s'est élevé à 23,8 millions de francs.

Porte d'entrée de la Vallée de Joux, le tunnel des Epoisats, long de 431 mètres et vieux de plus de 130 ans a subi une véritable «cure de jouvence», ont indiqué les CFF mardi dans un communiqué. Le chantier a consisté à «agrandir le profil du tunnel et à le rendre conforme aux normes actuelles», ont-ils précisé, tout en relevant que le calendrier avait été respecté.

Les équipes ont également remplacé 800 mètres de voie, 1350 traverses, 2200 m3 de ballast, et renouvelé 800 mètres de ligne de contact, détaille le communiqué. Les portails des tunnels ont eux aussi été rénovés.

Milieu naturel préservé

Les CFF soulignent qu'ils ont veillé à ce que le chantier ne porte pas atteinte à la nature environnante. Des barrages à amphibiens ont été construits afin de protéger crapauds et tritons lors de leur migration en direction du lac Brenet, tandis qu'une attention particulière a été portée au traitement des eaux du chantier.

Les mâts des lignes de contact ont par ailleurs été construits de manière à prévenir l'électrocution des oiseaux, notamment des hiboux grands ducs.

