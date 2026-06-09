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Un pont pour le Val de Bagnes
Le Valais débloque des millions après les intempéries

Le Grand Conseil valaisan a approuvé trois crédits totalisant plus de 50 millions de francs pour reconstruire et sécuriser le Val de Bagnes après les intempéries de 2024 et 2025.
Publié: il y a 12 minutes
Les députés ont accepté ce mardi le financement de trois chantiers majeurs dans la région.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil valaisan a validé, mardi, trois crédits en lien avec les intempéries, qui ont touché le Val de Bagnes, en 2024 et 2025. Ceux-ci permettront de financer divers travaux, pour certains déjà en cours. Le crédit supplémentaire pour la reconstruction des accès à Lourtier et à Sarreyer et la sécurisation des infrastructures et des zones habitées dans le secteur Fregnoley-Champsec atteint 23,32 millions (y compris la part fédérale).

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Les subventions pour la réalisation des travaux de rétablissement et de sécurisation des cours d'eau du secteur Fregnoley-Champsec se montent à 7,2 millions de francs. Dans les faits, l’Etat du Valais paiera le 85% de la facture globale (soit 6,12 millions de francs) et récupérera la part fédérale de 43%.

Le Parlement a également validé un crédit d'engagement pour les travaux de construction d'un pont arc de 147 mètres sur le torrent du Fregnoley et pour la suite de la construction de la galerie éponyme pour 21,77 millions de francs (y compris la part fédérale).

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