Une enquête révèle des dysfonctionnements et un climat de travail délétère au sein du groupe hôtelier suisse Definitely Different. Le patron, Patrick Delarive, promet des améliorations.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Une vue imprenable sur la nature valaisanne depuis une petite bulle transparente tout confort: le glamping de Whitepod, à Monthey, promet un cadre idyllique aux visiteurs. Mais en coulisses, les conditions de travail des employés seraient loin d’être idéales.

Dans une enquête publiée cette semaine, le groupe Tamedia révèle des dysfonctionnements et des conditions de travail délétères au sein du groupe hôtelier Definitely Different. Celui-ci est propriétaire de cinq hôtels et restaurants en Suisse, dont le Whitepod (VS) et anciennement la Brasserie de Paudex (VD).

Des problèmes récurrents

Si le fondateur et patron de Definitely Different, Patrick Delarive, avait reconnu en août passé auprès de «24 heures» une période managériale complexe, il affirmait que la situation s'était améliorée depuis.

Une version contestée par le personnel. Une quinzaine d'entre eux – actuels et anciens – ont affirmé à Tamedia l'existence de problèmes «récurrents» au sein de l'entreprise, comme des irrégularités dans les paiements des prestataires et une mauvaise gestion du personnel. Plusieurs témoignages rapportent un climat de travail néfaste, marqué par des pressions, des vagues de licenciements et un turnover élevé.

Le patron veut redresser la barre

Patrick Delarive a réagi auprès de Tamedia. Il dit «regretter» les différents dysfonctionnements, tout en assurant que des changements sont en cours. Il évoque plusieurs mesures mises en places, comme une réorganisation de la hiérarchie, une forte baisse du taux de rotation du personnel et l'engagement d'un dialogue avec les prestataires.