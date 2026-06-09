DE
FR

Une grave erreur de jugement
Il tente de fuir la police et se jette dans la gueule d'un alligator

Un automobiliste ivre a tenté de fuir la police en se jetant dans un marécage en Louisiane. Sa cavale a tourné court lorsqu’il est tombé nez à nez avec un alligator.
Publié: il y a 7 minutes
Un homme est tombé sur un alligator en tentant de fuir la police. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste RP

Un quadragénaire américain en état d'ivresse a tenté de fuir un contrôle de police de la pire façon possible. Le dimanche 7 juin, Victor Rivas a été repéré au volant de sa Toyota Supra après avoir percuté une barrière en béton en Louisiane, annonce la police dans un communiqué

D'autres sujets sur les alligators
L'Inde veut utiliser des crocodiles et des serpents pour freiner l'immigration clandestine
Des bataillons de reptiles
L'Inde veut utiliser des crocodiles et des serpents pour freiner l'immigration
Un alligator crée l'émoi lors d'un tournoi de golf
1:00
Un invité surprise
Un alligator crée l'émoi lors d'un tournoi de golf

Pris en chasse, son véhicule a été ratrappé mais le conducteur a pris la fuite en sautant depuis l'autoroute Interstate 10 dans un marécage voisin. Il a continué de marcher le long de l’US Highway 61 mais la police a retrouvé sa trace. 

Tentant le tout pour le tout, il s'est alors enfoncé dans une zone marécageuse pour distancer les forces de l'ordre. Pas de chance: il est tombé nez à nez avec un alligator qui l'a blessé aux deux bras. Malgré tout, l'homme a continué sa fuite. 

Le suspect reste poursuivi

Il a finalement été localisé par un drone et la police l'a emmené à l'hôpital pour soigner ses blessures. Victor Rivas reste poursuivi pour conduite sous l’emprise d’alcool, refus d’obtempérer, délit de fuite et conduite dangereuse, font savoir les agents. 


Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus