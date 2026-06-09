Un automobiliste ivre a tenté de fuir la police en se jetant dans un marécage en Louisiane. Sa cavale a tourné court lorsqu’il est tombé nez à nez avec un alligator.

Il tente de fuir la police et se jette dans la gueule d'un alligator

Il tente de fuir la police et se jette dans la gueule d'un alligator

Luisa Gambaro Journaliste RP

Un quadragénaire américain en état d'ivresse a tenté de fuir un contrôle de police de la pire façon possible. Le dimanche 7 juin, Victor Rivas a été repéré au volant de sa Toyota Supra après avoir percuté une barrière en béton en Louisiane, annonce la police dans un communiqué.

Pris en chasse, son véhicule a été ratrappé mais le conducteur a pris la fuite en sautant depuis l'autoroute Interstate 10 dans un marécage voisin. Il a continué de marcher le long de l’US Highway 61 mais la police a retrouvé sa trace.

Tentant le tout pour le tout, il s'est alors enfoncé dans une zone marécageuse pour distancer les forces de l'ordre. Pas de chance: il est tombé nez à nez avec un alligator qui l'a blessé aux deux bras. Malgré tout, l'homme a continué sa fuite.

Le suspect reste poursuivi

Il a finalement été localisé par un drone et la police l'a emmené à l'hôpital pour soigner ses blessures. Victor Rivas reste poursuivi pour conduite sous l’emprise d’alcool, refus d’obtempérer, délit de fuite et conduite dangereuse, font savoir les agents.



