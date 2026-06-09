Un quadragénaire américain en état d'ivresse a tenté de fuir un contrôle de police de la pire façon possible. Le dimanche 7 juin, Victor Rivas a été repéré au volant de sa Toyota Supra après avoir percuté une barrière en béton en Louisiane, annonce la police dans un communiqué.
Pris en chasse, son véhicule a été ratrappé mais le conducteur a pris la fuite en sautant depuis l'autoroute Interstate 10 dans un marécage voisin. Il a continué de marcher le long de l’US Highway 61 mais la police a retrouvé sa trace.
Tentant le tout pour le tout, il s'est alors enfoncé dans une zone marécageuse pour distancer les forces de l'ordre. Pas de chance: il est tombé nez à nez avec un alligator qui l'a blessé aux deux bras. Malgré tout, l'homme a continué sa fuite.
Le suspect reste poursuivi
Il a finalement été localisé par un drone et la police l'a emmené à l'hôpital pour soigner ses blessures. Victor Rivas reste poursuivi pour conduite sous l’emprise d’alcool, refus d’obtempérer, délit de fuite et conduite dangereuse, font savoir les agents.