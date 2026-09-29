Une importante opération de police est en cours ce mardi à la suite d'une explosion dans un immeuble à Neuchâtel, rue des Fahys. La police cantonale évoque une situation «assez grave».

Une explosion retentit dans un immeuble à Neuchâtel

Une explosion retentit dans un immeuble à Neuchâtel

ATS Agence télégraphique suisse

Une explosion a eu lieu ce mardi dans un immeuble de la rue des Fahys à Neuchâtel. La police cantonale neuchâteloise a indiqué à Keystone-ATS qu'une intervention était en cours, confirmant ainsi une information du journal Arcinfo.

Interrogée par le quotidien neuchâtelois, la police parle d'une situation «assez grave».

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