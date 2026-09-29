Une explosion retentit dans un immeuble à Neuchâtel

ATS Agence télégraphique suisse
Une explosion a eu lieu ce mardi dans un immeuble de la rue des Fahys à Neuchâtel. La police cantonale neuchâteloise a indiqué à Keystone-ATS qu'une intervention était en cours, confirmant ainsi une information du journal Arcinfo.
Interrogée par le quotidien neuchâtelois, la police parle d'une situation «assez grave».
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