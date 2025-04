Fort risque d'intempéries en Valais: le Rhône passe en mode pré-alerte

Des intempéries ont commencé à toucher le Haut-Valais, la nuit dernière, sans, pour l'heure, faire de dégâts. L'Organe cantonal de conduite valaisan (OCC) a choisi mecredi matin d'émettre une pré-alerte pour le Rhône, de Gletsch à Martigny. Concernant le Rhône, un niveau de degré 2 (danger limité) pourrait être atteint dans la journée de jeudi. MétéoSuisse recommande de s'éloigner des cours d'eau, y compris des lits de ruisseaux asséchés, des bords des lacs ou rivières et des versants raides.

Une hausse du débit du fleuve est attendue à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Pour cette raison, l'Organe cantonal de conduite a émis une pré-alerte pour le fleuve, ce qui implique que les états-majors de conduite concernés se préparent à effectuer une surveillance active des digues.

L'OCC émet ses recommandations

En outre, l'OCC maintient ses recommandations à la population de ne pas s'approcher des cours d'eau, ne pas stationner sur les ponts, limiter ses déplacements, renoncer à filmer ou photographier les événements, à éviter les caves et les garages souterrains en cas d'inondation et à se conformer strictement aux ordres des autorités. Dans un communiqué diffusé mercredi vers midi, l'OCC dit «suivre et analyser la situation en continu.»

Dans le Haut-Valais, en particulier dans la région sud du Simplon, dans la vallée de Saas, du Mattertal et dans le Binntal, de fortes précipitations sont attendues entre mardi 18h00 et jeudi 18h00.

Mercredi, MétéoSuisse confirme un degré de danger dit «très fort», soit 5/5. Il pleut déjà abondamment depuis la matinée. A ce stade, aucun dégât majeur n'a été constaté. Le degré de vigilance reste accru pour les cours d'eau latéraux dans les régions concernées. Des débordements, des laves torrentielles le long de cours d'eau latéraux et des glissements de terrain ou des éboulements peuvent en effet survenir.

De la pluie… et beaucoup neige!

De fortes chutes de neige sont également attendues sur la région entre mercredi 18h00 et jeudi 18h00, parfois jusqu'au fond des vallées. MétéoSuisse parle d'un cumul possible de 60 à 120 cm au-dessus de 2000 mètres, voire davantage sur les hauts sommets et entre 150 et 250 mm d'eau en-dessous.

La vallée de Zermatt demeure également sous alerte avec un danger «fort» de niveau 4 pour les intempéries et de degré 3 pour les chutes de neige. Quelque 80 à 150 mm de pluie et entre 40 et 60 cm de neige au-dessus de 1500 mètres y sont attendus, selon le bulletin de MétéoSuisse de mercredi matin.

Source: ATS