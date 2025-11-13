Température record pour un moins de novembre à Delémont!
Un temps exceptionnellement doux en Suisse! En ce jeudi 13 novembre, le thermomètre est monté à plus de 23°C à Delémont à la mi-journée. Le fameux «été de la Saint-Martin»! Une chaleure record pour un mois de novembre dans la capitale jurassienne. MeteoNews rapporte qu'il a fait près 18° à la Chaux-de-Fonds, 17° à Genève ainsi qu'à Fribourg, 14,5° à Lausanne et jusqu'à 14,6° à Crans-Montana (VS) à 1500 mètre d'altitude!
Le soleil sera encore bien présent vendredi avec un pic de chaleur attendu avant l'arrivée de l'hiver. Une chute brutale des températures est attendue dès lundi avec de la neige qui pourrait pointer le bout de son nez jusqu'en plaine dans le courant de la semaine!
Nouvelle dégradation attendue ce week-end
Il va falloir profiter du soleil ces prochaines heures. Une nouvelle dégradation se profile en effet pour ce week-end, prévient MétéoSuisse.
Ce vendredi matin, du stratus recouvre le Plateau. Mais il devrait se dissiper en cours d’après-midi. Dans les autres régions, le soleil va briller avant l’arrivée de quelques voiles nuageux en deuxième partie de journée. Les températures seront clémentes. Il fera jusqu’à 16 degrés, et même 18 en Valais.
C’est ce week-end que les choses vont se gâter, avec un front froid qui traversera la Suisse. Samedi, la nébulosité devrait rapidement augmenter et des premières précipitations sont attendues à l'ouest durant l’après-midi. Elles devraient s’étendre en toutes régions durant la soirée et la nuit et se poursuivre dimanche. D'abord à plus de 2600m d’altitude samedi, la limite de la neige devrait drastiquement baisser pour atteindre 1800m dimanche, puis même 1300m la nuit suivante.
Les dernières gouttes devraient tomber lundi matin avant un retour du soleil… et de la grisaille les jours suivants sur le Plateau. L’automne se poursuit.
La pluie et le vent vont continuer de marquer ce début de semaine
La tempête automnale s'est certes éloignée, mais le mauvais temps persiste. Lundi, de fortes précipitations et des vents tempétueux de sud-ouest à ouest continueront de marquer la journée, indique Meteo News. Le soleil se montre timide en ce début de semaine et une épaisse couche de brouillard recouvre les plaines. Les experts mettent en garde contre des pluies persistantes, surtout en Valais, dans les Grisons et en Suisse centrale.
Avec seulement 8 à 11 degrés, les vestes de mi-saison peuvent être rangées dans l'armoire pour faire la part belle au manteau d'hiver. En altitude, la Suisse attend même les premières fortes chutes de neige. La Confédération a déclaré le niveau de danger 3 sur 5, avec jusqu'à 50 cm de neige fraîche au-dessus de 1600 mètres. Les automobilistes et les amateurs de sports d'hiver devront faire preuve d'une prudence particulière.
Soufflée par la tempête, une voiture finit sa course... dans un lac
La tempête Benjamin a fait des dégâts ce jeudi autour du lac de Zoug. A Arth, dans le canton de Schwytz, une voiture, poussée par le vent, a fini sa course... dans le lac.
Un porte-parole de la police cantonale de Schwytz a confirmé l’information au portail BRK News. Le véhicule, qui avait été garé un peu plus tôt, a roulé dans l’eau sans qu’aucun passager ne s’y trouve. Aucun blessé n’est à déplorer.
En raison des fortes rafales, la voiture n’a pas encore pu être repêchée. Elle repose toujours dans le lac. L’opération de récupération a été reportée à vendredi.
Plus que 60'000 clients privés d'électricité en France
Le ministre de l'Economie Roland Lescure a indiqué que «60'000 clients» étaient encore privés d'électricité en fin d'après-midi alors que la tempête Benjamin, dont les rafales de vent ont dépassé les 100 km/h dans une bonne partie du pays, traverse encore la France.
«L'épisode n'est pas terminé. On fera le bilan de cet épisode quand il sera terminé, mais en tout cas du côté de l'électricité on a plutôt des bonnes nouvelles», a affirmé Roland Lescure depuis la cellule de crise d'Enedis, à Puteaux (Hauts-de-Seine).
Un vacancier allemand emporté par une crue en Corse
Un vacancier allemand âgé de 45 ans a été retrouvé mort jeudi après-midi après avoir été emporté par la crue de la rivière du Fango dans la commune de Galeria (Haute-Corse), ont annoncé les pompiers.
La victime se baignait avec sa femme et ses deux enfants lorsqu'ils ont été été emportés par la montée rapide des eaux suite aux orages survenus en montagne, ont précisé les pompiers de Haute-Corse (SIS 2B).
«La femme âgée de 39 ans et deux enfants de 9 et 13 ans ont été pris en charge par les sapeurs pompiers et ont été ramenés à leur domicile», a précisé le SIS 2B à l'AFP.
Sur le lac de Neuchâtel, les véliplanchistes défient les vagues
La tempête n'a pas empêché les amateurs de sports nautiques de faire leur sport. On voit sur cette vidéo envoyée par un lecteur reporter un véliplanchiste défier les vagues sur le lac de Neuchâtel, près de Cudrefin.
Un arbre tombe sur plusieurs voitures à Bâle
À Birsfelden (BL), un arbre est tombé sur quatre voitures au total. Comme le montrent des images prises par notre journaliste, celles-ci ont été gravement endommagées. Le commandant des pompiers Patrick Rüegg a confirmé à Blick une intervention liée à cet incident.
La Suisse romande enregistre de nombreux dégâts après la tempête
En terre vaudoise, les pompiers ont reçu environ 600 appels et mené 98 interventions durant la matinée, essentiellement pour des chutes d'arbres. Du côté de la police, une septantaine d'interventions ont été recensées avant midi, là aussi pour des chutes d'arbres ou des panneaux de signalisation renversés. Aucun blessé n'a été signalé, a relevé un porte-parole de la police cantonale, contacté par Keystone-ATS.
Parmi les accidents les plus spectaculaires, un pylône supportant une ligne à haute tension est tombé à Bière peu avant 11h, a-t-il indiqué, confirmant une information de «20 minutes». Le câble n'aurait toutefois pas été rompu. Sur le lac Léman, la CGN a annoncé l'annulation de toutes les lignes régulières pour l'ensemble de la journée (Lausanne-Thonon, Lausanne-Evian, Nyon-Yvoire et Bellevue-Corsier).
Chutes d'arbres
Dans le canton de Genève, une soixantaine d'interventions ont été menées par le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). entre 7h et 11h. Elles sont essentiellement dues à des chutes d'arbres, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Personne n'a été blessé.
Les communes les plus touchées sont celles de la rive droite, Versoix, Vernier, Satigny ainsi que le centre-ville de Genève. La plus forte poussée a eu lieu vers 9h. Du personnel de repos a été appelé en renfort, ainsi que des bûcherons. Les routes ne restent pas fermées longtemps: un arbre tombe, on vient, on coupe, on dégage, relate-t-il.
Le capitaine a appelé à la prudence, rappelant que les espaces boisés doivent être évités. La ville de Genève a d'ailleurs indiqué mercredi soir qu'elle fermait tous ses parcs jusqu'à nouvel ordre en raison des fortes rafales annoncées. Il faut éviter d'aller en forêt, de se tenir à proximité d'objets qui pourraient s'envoler, sécuriser ce qui pourrait s'envoler.
Source: ATS
Un arbre tombe et s'écrase sur une voiture
À Freienbach (SZ), un arbre s'est ecrasé sur un parking à la lisière de la forêt et est tombé une voiture garée. Un lecteur a signalé à Blick que l'incident s'était produit dans la matinée. La police était sur place.