Le Grand Casino Prilly, premier casino de la région lausannoise, ouvre jeudi à 10h00. Avec 300 machines à sous, huit tables de jeu et 110 employés, ce projet de 69 millions CHF vise 300'000 visiteurs annuels.

Le casino de Prilly, le premier en région lausannoise, ouvre jeudi

Le casino de Prilly, le premier en région lausannoise, ouvre jeudi

ATS Agence télégraphique suisse

Premier casino en région lausannoise, 7e en Suisse romande et 21e en Suisse: le Grand Casino Prilly ouvre ses portes jeudi à 10h00. Sur trois étages et 1500 m2, il accueille 300 machines à sous, huit tables de jeu et 110 employés. Son coût: 69 millions de francs.

Situé juste en face de la Vaudoise aréna, dans un bâtiment entièrement rénové, le casino a obtenu une concession fédérale pour les maisons de jeu, de type A (mise au-delà de 25 francs, contrairement au type B), en novembre 2023. Elle sera valable jusqu'en 2044. Le Grand Casino Prilly (GCP) a été présenté mardi aux médias par le président de son conseil d'administration Rudolph Schiesser et son directeur général Zaria Sorovic.

La gouvernance suisse s'appuie sur le groupe Tranchant, groupe familial français qui exploite 17 casinos en France et en Suisse (casino de Bâle depuis 23 ans). «Nous tablons sur environ 300'000 entrées par an et un chiffre d'affaires annuel de 40 millions de francs pour commencer, dont la moitié sera reversée aux fonds de l'AVS», a affirmé Rudolph Schiesser.