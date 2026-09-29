DE
FR

Un projet à 69 millions
Le casino de Prilly, le premier en région lausannoise, ouvre jeudi

Le Grand Casino Prilly, premier casino de la région lausannoise, ouvre jeudi à 10h00. Avec 300 machines à sous, huit tables de jeu et 110 employés, ce projet de 69 millions CHF vise 300'000 visiteurs annuels.
Publié: il y a 23 minutes
L'établissement sera situé juste en face de la Vaudoise aréna.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Premier casino en région lausannoise, 7e en Suisse romande et 21e en Suisse: le Grand Casino Prilly ouvre ses portes jeudi à 10h00. Sur trois étages et 1500 m2, il accueille 300 machines à sous, huit tables de jeu et 110 employés. Son coût: 69 millions de francs.

Situé juste en face de la Vaudoise aréna, dans un bâtiment entièrement rénové, le casino a obtenu une concession fédérale pour les maisons de jeu, de type A (mise au-delà de 25 francs, contrairement au type B), en novembre 2023. Elle sera valable jusqu'en 2044. Le Grand Casino Prilly (GCP) a été présenté mardi aux médias par le président de son conseil d'administration Rudolph Schiesser et son directeur général Zaria Sorovic.

La gouvernance suisse s'appuie sur le groupe Tranchant, groupe familial français qui exploite 17 casinos en France et en Suisse (casino de Bâle depuis 23 ans). «Nous tablons sur environ 300'000 entrées par an et un chiffre d'affaires annuel de 40 millions de francs pour commencer, dont la moitié sera reversée aux fonds de l'AVS», a affirmé Rudolph Schiesser.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus