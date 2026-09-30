L'explosion de mardi dans un immeuble à Neuchâtel a coûté la vie à une femme de 55 ans. Son décès a été confirmé mercredi, alors que la piste du gaz est privilégiée.

La femme grièvement blessée dans l'explosion de Neuchâtel est décédée

La femme grièvement blessée dans l'explosion de Neuchâtel est décédée

ATS Agence télégraphique suisse

La personne grièvement blessée lors de l'explosion mardi dans un appartement à Neuchâtel est décédée. La victime est une femme âgée de 55 ans. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’explosion pourrait être liée à la présence de gaz.

A ce stade, la cause exacte du sinistre, une explosion suivie d'un incendie, reste toutefois indéterminée. De nombreuses investigations tant techniques que judiciaires sont en cours afin d’établir les circonstances précises des faits, ont indiqué mercredi le Ministère public et la police neuchâteloise.

La victime se trouvait dans l’appartement touché par le sinistre. Elle n’en était pas la locataire, mais logeait régulièrement à cet endroit. Au moment des faits, quatre personnes se trouvaient dans l’immeuble. Les trois autres avaient été acheminées au RHNe à Pourtalès pour des contrôles médicaux.