DE
FR

Une semaine avant
La LNM ouvre sa saison plus tôt malgré des ajustements d’exploitation

La LNM, société de navigation des Trois-Lacs, ouvrira sa saison de navigation le 10 avril, une semaine plus tôt que l'an dernier. Malgré des ajustements liés à des difficultés financières et de personnel, plusieurs courses spéciales seront maintenues.
Publié: 12:12 heures
La LNM ouvrira sa saison de navigation le 10 avril, avec des événements pour le 550e anniversaire de la bataille de Grandson.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La LNM, société de navigation des Trois-Lacs, va ouvrir sa saison de navigation le 10 avril, soit une semaine plus tôt qu'en 2025. La compagnie avait annoncé en début d'année qu'elle allait devoir revoir à la baisse son offre de liaisons en raison de difficultés financières et de personnel.

«Malgré les ajustements d’exploitation annoncés, la LNM maintiendra une présence ponctuelle sur le Haut-Lac, conformément aux engagements pris», a indiqué mercredi soir la compagnie. Plusieurs courses spéciales et événementielles sont ainsi prévues dans le cadre des commémorations liées au 550e anniversaire de la bataille de Grandson (VD).

Chasse, choucroute ou fondue

Durant la basse saison, trois lignes seront exploitées les vendredis, samedis et dimanches, jusqu’au 3 mai. La haute saison débutera le 9 mai et se poursuivra jusqu’au 27 septembre tous les jours de la semaine. «L’intégration des lundis dans l’offre régulière répond à une demande de la clientèle en faveur d’un horaire plus simple et continu», a ajouté la LNM.

La compagnie va proposer à nouveau des événements spéciaux. Les «dance boats» feront leur retour avec neuf dates entre juillet et août, tout comme les croisières «Feux d’artifice» à l’occasion de du 1er Août ou de la Fête des vendanges de Neuchâtel.

Parmi les principales nouveautés de la saison figurent les croisières dining du samedi soir, proposées en juillet et août. Des afterworks premium seront également proposés certains jeudis à bord du bateau à vapeur. Plusieurs croisières thématiques – notamment chasse, choucroute ou fondue – viendront ponctuer et clôturer la saison de navigation durant les derniers mois de l’année.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Articles les plus lus
    Articles les plus lus