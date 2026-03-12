La LNM, société de navigation des Trois-Lacs, ouvrira sa saison de navigation le 10 avril, une semaine plus tôt que l'an dernier. Malgré des ajustements liés à des difficultés financières et de personnel, plusieurs courses spéciales seront maintenues.

La LNM, société de navigation des Trois-Lacs, va ouvrir sa saison de navigation le 10 avril, soit une semaine plus tôt qu'en 2025. La compagnie avait annoncé en début d'année qu'elle allait devoir revoir à la baisse son offre de liaisons en raison de difficultés financières et de personnel.

«Malgré les ajustements d’exploitation annoncés, la LNM maintiendra une présence ponctuelle sur le Haut-Lac, conformément aux engagements pris», a indiqué mercredi soir la compagnie. Plusieurs courses spéciales et événementielles sont ainsi prévues dans le cadre des commémorations liées au 550e anniversaire de la bataille de Grandson (VD).

Chasse, choucroute ou fondue

Durant la basse saison, trois lignes seront exploitées les vendredis, samedis et dimanches, jusqu’au 3 mai. La haute saison débutera le 9 mai et se poursuivra jusqu’au 27 septembre tous les jours de la semaine. «L’intégration des lundis dans l’offre régulière répond à une demande de la clientèle en faveur d’un horaire plus simple et continu», a ajouté la LNM.

La compagnie va proposer à nouveau des événements spéciaux. Les «dance boats» feront leur retour avec neuf dates entre juillet et août, tout comme les croisières «Feux d’artifice» à l’occasion de du 1er Août ou de la Fête des vendanges de Neuchâtel.

Parmi les principales nouveautés de la saison figurent les croisières dining du samedi soir, proposées en juillet et août. Des afterworks premium seront également proposés certains jeudis à bord du bateau à vapeur. Plusieurs croisières thématiques – notamment chasse, choucroute ou fondue – viendront ponctuer et clôturer la saison de navigation durant les derniers mois de l’année.