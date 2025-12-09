DE
Des coachs de circulation protègeront les écoliers de Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel introduit des coachs de circulation pour renforcer la sécurité des écoliers dès janvier. Ces coachs, complémentaires aux patrouilleurs scolaires, auront une mission éducative et d'encadrement aux abords des écoles.
Publié: 13:35 heures
La Ville de Neuchâtel introduit des coachs de circulation pour renforcer la sécurité des écoliers. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Neuchâtel veut renforcer la sécurité des enfants sur le chemin de l’école dès janvier. La commune a engagé trois coachs de circulation, qui travailleront en complément des patrouilleurs scolaires déjà en fonction.

«La Ville s’appuie sur l’expérience de terrain de communes qui ont déjà mis en place ce dispositif dans les cantons de Vaud et du Valais», a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.

Alors que les patrouilleurs se positionnent au milieu de la chaussée pour stopper les véhicules et indiquer aux enfants quand traverser, les coachs de circulation assumeront avant tout une mission éducative et d’encadrement. Ils se positionneront en retrait, sur le trottoir, à proximité des passages piétons ou aux abords des établissements scolaires, aux heures de début et de sorties des classes.

Un rôle de supervision

Ils seront situés à divers endroits stratégiques, comme vers les collèges des Safrières, de la Coudre et du Mail dans un premier temps. Le rôle des coaches est de superviser la traversée des enfants, qui se fera de manière autonome, et de les encourager à mettre en pratique les réflexes acquis lors de la formation dispensée par le service d’éducation routière de la police neuchâteloise.

En cas de besoin, le coach interviendra pour rappeler les bonnes pratiques. Les coachs de circulation seront reconnaissables grâce au port d’un gilet de sécurité, de couleur bleue, distinct de celui des patrouilleurs scolaires.

