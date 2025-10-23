Gros coup de vent sur le littoral français à cause de Benjamin
La tempête Benjamin occasionne de «fortes rafales» de vent sur une «bonne partie du territoire» jeudi, avec de grosses vagues sur le littoral atlantique et les côtes de la Manche, selon Météo France qui a placé 19 départements au total en vigilance orange.
La trajectoire et l'intensité de cette dépression automnale, qui survient «après une longue période de temps calme», sont encore incertaines, indique l'institut national dans son dernier bulletin.
Des rafales de 100 à 130 km/h sont néanmoins attendues sur la côte atlantique et les côtes de Manche, et de 90 à 110 km/h à l'intérieur des terres, le vent pouvant localement souffler plus fort encore sur les reliefs du Puy-de-Dôme, les Corbières ou les plaines des Pyrénées-Orientales, avertit le prévisionniste. Les rafales atteindront 160 à 170 km/h sur le cap Corse, ce vent violent se maintenant dans la nuit de jeudi à vendredi.
«Submersions marines»
Sur les côtes de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu'en Seine-Maritime, les vents forts soufflant d'ouest à nord-ouest, qui se sont renforcés en cours de nuit dans le golfe de Gascogne puis en Manche jeudi matin, engendreront «de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer», ajoute Météo-France.
Ce phénomène, combiné à des coefficients de marée «de vive-eau» (autour de 80), pourrait provoquer des «submersions marines» sur le littoral de ces quatre départements placés en vigilance orange à ce titre, le risque étant le plus marqué au moment des pleines mers.
Enfin, après plusieurs jours de précipitations abondantes avec des cumuls compris entre 40 et 90 mm (soit 40 à 90 litres d'eau par mètre carré), les départements de la Corrèze et du Cantal sont placés quant à eux en vigilance orange pour le risque d'inondation.
Source: AFP
La tempête Benjamin va secouer la Suisse ce jeudi
La puissante tempête Benjamin va secouer la Suisse ce jeudi, avertit MeteoSuisse. Elle s'accompagnera d'un front froid qui fera dégringoler les températures. Son pic d’intensité est prévu entre 9h et 15h.
«Les rafales pourraient aller de 90 à 110 km/h en Plaine et jusqu'à 130 km/h en montagne, surtout sur le nord des Alpes en Suisse», explique Josué Gehring, météorologue chez MeteoSuisse. La tempête devrait atteindre son paroxysme entre 9h et 15h.
De la pluie, du vent et… de la neige en moyenne montagne: est-ce la première tempête d'automne?
Après deux semaines de conditions anticycloniques, avec grisaille en plaine et soleil en montagne, le temps va radicalement changer cette semaine en Suisse.
Dès ce lundi, un fort courant d’ouest se mettra en place de l’Atlantique aux Alpes, indique MétéoSuisse. Il en résultera un défilé de perturbations au fil des jours. La première salve est attendue lundi à la mi-journée. Un coup de tonnerre n’est pas à exclure autour du Léman.
D’importants cumuls sont à craindre durant toute la semaine et un fort vent devrait se lever dès jeudi. Les températures, d’abord relativement douces, devraient baisser à l’approche du week-end prochain. La neige pourrait ainsi s’inviter en dessous de 1500m d’altitude.
Selon MétéoNews, c'est même la «première tempête d'automne» qui se rapproche de la Suisse: «Une dépression secondaire potentiellement explosive devrait se développer sous la partie gauche du jet stream entre mercredi et jeudi», décrivent les météorologues. En fin de semaine, le temps tempétueux descendra depuis l'océan Atlantique sur le nord de l'Europe, jusqu'à ce que la Suisse se trouve «sur le bord sud de cette dépression, dans la zone de fort vent».
MétéoNews continue: «La perturbation s'accompagnera d'intenses averses et de violentes rafales, qui pourraient dépasser les 80 km/h à basse altitude et plus de 120 à 150 km/h en montagne sur les crêtes exposées des Préalpes et du Jura.»
Après un vendredi foireux, le week-end s’annonce plus radieux
La dépression d’altitude impactera la météo en Suisse de ces prochains jours, apportant de la fraîcheur et de l’humidité, rapporte MeteoNews.
Vendredi, le ciel sera très nuageux avant la tombée de la pluie. De la neige risque même de tomber à partir de 1800 à 2000 mètres d’altitude! En plaine, les températures oscilleront entre 8 et 15 degrés – et 18 degrés en Valais.
Le temps s’améliorera durant le week-end, avec la dépression d’altitude qui s’estompera peu à peu. Il ne devrait normalement pas pleuvoir.
Samedi, malgré les nuages en matinée, des éclaircies devraient apparaître dès l’après-midi. Dimanche et lundi s’annoncent plus ensoleillés et doux.
Glissements de terrain et inondations au lac de Côme
Alors que l'automne fait son apparition, une dégradation amène son lot de précipitations. En Suisse, les autorités ont lancé un avis de danger concernant de fortes pluies.
Mais il n'y a pas que la Suisse qui est touchée. La région de Côme, au nord de l'Italie, fait également face à de violentes intempéries. A Blevio, un village situé au bord du lac de Côme, un glissement de terrain s'est déjà produit et a recouvert toute la route. Selon «Tio», cela concerne la seule route qui relie tous les villages situés sur les rives. La circulation a été complètement bloquée, selon les informations disponibles. Vers 7h10, la masse de boue, de pierres et de débris s'est détachée et a emporté une voiture qui passait par là. Par chance, personne n'a été blessé.
Restrictions chez les CFF
A Côme, les pompiers doivent quant à eux faire face à des routes inondées. Depuis tôt ce matin, ils sont déjà intervenus à plus d'une douzaine de reprises. Le portail d'information fait également état d'arbres déracinés et de voitures enlisées jusqu'au toit dans des flaques de boue. Un passage souterrain près de la gare de Côme San Giovanni a été inondé par l'eau et les débris.
Comme l'indiquent les CFF sur leur site web, le trafic ferroviaire est également perturbé. La ligne entre Côme-San Giovanni et Albate-Camerlata est touchée. La situation devrait durer au moins jusqu'à midi, précise le communiqué. Les lignes EC, RE80, S10, S11 et S40 sont concernées.
Une femme perd la vie dans sa voiture en Bretagne
Une femme de 55 ans a été retrouvée morte dans son véhicule près de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, alors que le département breton a été touché par de fortes pluies depuis dimanche, a annoncé lundi la préfecture.
«Une femme de 55 ans est décédée dans son véhicule à Ploumagoar à 7h15», a indiqué la préfecture dans un communiqué. Cette femme «s'était engagée sur une route inondée et elle s'est retrouvée bloquée dans son véhicule», a précisé la préfecture à l'AFP.
Météo-France avait placé le département en vigilance orange pluies inondation jusqu'à lundi 10h, «des cumuls de pluie équivalant à plus d'un mois de précipitations (étant) attendus», selon le dernier bulletin de l'agence météorologique.
Source: AFP
Des aurores boréales dans le ciel suisse?
Dimanche soir, plusieurs lecteurs ont contacté Blick après que le ciel bâlois a pris une teinte violette. «Qu'est-ce que ça peut bien être?», se demande l'un d'eux.
Plusieurs photos, provenant toutes du canton de Bâle-Ville, sont parvenues et montrent toutes des nuages d'un violet intense. Un lecteur émet une hypothèse: «Je pense que ce sont des aurores boréales.»
Des aurores boréales en Suisse? Oui, c'est possible. Nul besoin d'aller dans le cercle arctique pour observer un tel spectacle. En octobre 2024, un spectacle similaire avait coloré le ciel suisse.
Certes, les aurores boréales brillent principalement qu'aux pôles, mais nous pouvons aussi en observer à nos latitudes grâce au cycle solaire, qui se répète tous les onze ans. Selon la NASA, la phase actuelle d'activité solaire maximale dure environ un an et se terminera à la fin de l'année.
Une deuxième piste d'explication plus probable émerge. Il pourrait également s'agir des lampes du Parc Saint-Jacques, le stade du FC Bâle. La lumière et la chaleur sont censées offrir au gazon des conditions idéales pour qu'il pousse. Dans ce cas-là, il ne s'agirait donc pas d'un spectacle naturel.
Une éclipse totale de lune que nous ne reverrons que dans trois ans!
Profitez-en, ce phénomène ne se reproduira pas de si tôt! Dimanche soir, une exceptionnelle éclipse totale de lune se produira dans notre ciel. Comme le rappelle Meteonews, il s'agit de la deuxième éclipse lunaire de l'année mais en mars dernier, la lune n'avait été que partiellement obscurcie.
Les astronomes amateurs pourront se rattraper puisque le satellite de la Terre se retrouvera ce dimanche complètement obscurci par notre bonne vieille planète bleue. Le phénomène sera accompagné d'un levé de «lune de sang» cuivrée. De plus, sa position basse à l'horizon, annonce Meteonews, accentuera encore plus sa couleur rouge visible à l'œil nu et sans danger.
Cette belle et rare lune sera visible dès 19h51, puis elle sera obscurcie à son maximum vers 20h15 et la phase totale se terminera avant 21h00. La nuit sera ensuite illuminée d'une pleine lune normale dès 22h00.
Mais il y a un mais! Il faudra que le ciel soit coopératif et dégagé sur l'horizon est. En outre, choisissez bien votre lieu d'observation: les hauts bâtiments et les montagnes pourraient bloquer la vue en raison de la position très basse de la lune.
Après la pluie le beau temps!
Après les violents orages qui ont secoué la Suisse jeudi soir, causant quelques dommages matériels, le soleil est revenu dans notre ciel! Et il semble bien parti pour rester au beau fixe ce week-end.
Les prévisions de MétéoSuisse sont réjouissantes. Le temps est globalement ensoleillé en ce vendredi malgré quelques averses éparses en début d'après-midi. Le maximum atteindra 21°C en plaine avec un isotherme du 0°C à 2700m. Samedi sera bien ensoleillé: minimum 8°C et maximum 23°C en plaine.
Et ce sera encore mieux dimanche! Les bandes de stratus se feront plus rares et les voiles de nuages élevés en après-midi. Les températures atteindront jusqu'à 26°C. La météo de la semaine prochaine s'annonce changeante et nuageuse avec quelques précipitations.
De violents orages ont fait rage ce soir en Suisse
Le pire semble désormais passé. Mais la soirée de jeudi a été mouvementée dans le ciel suisse. MétéoSuisse parle d'«orages violents» qui ont balayé localement le pays. En Appenzell, les grêlons atteignaient jusqu'à cinq centimètres de diamètre.
À Granges (SO), des rafales de vent de 80 km/h ont été enregistrées. À Winterthur-Seen, 38 millimètres de précipitations sont tombés en seulement une heure.