Une interruption majeure affecte la ligne Lausanne-Fribourg ce mardi après-midi. Les CFF mettent en place des bus de remplacement et recommandent des itinéraires alternatifs. Les CFF rencontrent des difficultés, la reprise complète du trafic n'est pas prévue avant 17h.

Les CFF rétablissent en partie le trafic entre Lausanne et Fribourg

Léo Michoud Journaliste Blick

Un problème technique entre Lausanne et La Conversion interrompt toute la ligne pour Fribourg. «Un dérangement à la ligne de contact en est la cause», annoncent les CFF sur leur site, ce mardi 2 décembre en début d’après-midi.

Tous les trains sont supprimés sur les lignes IC1, IR15, R8, R9, S40 et S41. Des bus de remplacement sont prévus entre Lausanne, Palézieux et La Conversion. Mais des temps d'attente d'environ 45 minutes sont «à prévoir».

«Nous vous conseillons d'éviter de voyager sur l'axe Lausanne-Palézieux.» Les CFF proposent aux voyageurs des itinéraires alternatifs: par Bienne depuis et pour Berne, Bâle, Lucerne ou Zurich ; par Yverdon-les-Bains depuis Payerne et Fribourg.

Difficultés dans la réparation

La restriction du trafic devait durer jusqu’à 16h, mais elle vient d'être «retardée d'une heure» en raison «de l'ampleur des dégâts constatés». Un train a «arraché la ligne de contact et provoqué un court-circuit», détaillent les CFF. Celui-ci a pu être débarrassé des voies.

«Les équipes sur place réparent actuellement la caténaire afin de rétablir la circulation sur une voie, explique le site dédié aux perturbations. La deuxième voie restera hors service jusqu’à la fin d’exploitation.» Que la perturbation prenne fin à 17h ou plus tard encore, il faudra s’attendre à des retards et à des suppressions. Les bus de remplacement, eux, circuleront au moins jusqu'à 17h15.

Développement suit