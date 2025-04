La guerre commerciale lancée par Donald Trump frappe certains cantons plus sévèrement que d'autres. Genève, Neuchâtel et le Jura prient pour que l'horlogerie soit épargnée. Outre-Sarine, un petit canton brille par sa dépendance aux Etats-Unis. Notre classement complet.

1/7 En chiffres absolus, le canton de Bâle-Ville est le premier exportateurs de biens suisses vers les Etats-Unis. Photo: STEFAN BOHRER

Martin Schmidt

Les montres, le chocolat et les médicaments suisses font un tabac à l'étranger et notamment aux Etats-Unis, premier acheteur de produits suisse. Seulement voilà, nous exportons nettement plus de marchandises aux Etats-Unis que nous n'achetons de biens à notre partenaire d'outre-Atlantique. Une situation qui déplait fortement au président américain Donald Trump.

Ce dernier a réagi en annonçant mercredi 2 avril des droits de douane de 31% sur les produits suisses. Cette décision choc a depuis été suspendue par la suite pour une durée de 90 jours, afin de donner une chance à la Suisse de présenter des arguments convaincants, voire de conclure un accord avec les Etats-Unis d'ici début juin.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, des droits de douane de 10% s'appliquent à pratiquement toutes les importations aux Etats-Unis. Une taxe qui n'a rien à voir avec les 31% initialement promis par le président américain, mais qui est loin d'être insignifiante pour certains cantons du pays.

Bâle-Ville, exportateur no 1

Blick a examiné la part des exportations des 26 cantons suisses vers les Etat-Unis. Si l'on en croit les chiffres de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Bâle-Ville et le plus gros exportateur de marchandises vers les Etats-Unis, avec pas moins 16,1 milliards de francs de biens et services vendus outre-Atlantique en 2023, sur un total de 84,6 milliards d’exportations.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ce résultat est tout sauf surprenant: plus de la moitié des biens suisses exportés vers les Etats-Unis proviennent du secteur pharmaceutique. Roche et Novartis, les deux géants de la branche en Suisse, comptent parmi les principaux employeurs du canton de Bâle-Ville. Côté romand, le Valais jouent lui aussi un rôle clé dans l'exportation de produits pharmaceutiques, tout comme les cantons d'Argovie et de Zoug.

La pharma épargnée (pour l'instant)

Pour l'heure, la branche pharmaceutique n'est pas concernée par les droits de douane du président américain. Mais qu'en serait-il si ce dernier décidait finalement de taxer les produits pharmaceutiques helvétiques?

«L'industrie pharmaceutique suisse produit des médicaments et des produits de très haute qualité, et les consommateurs américains n'ont guère d'alternatives. Les entreprises pharmaceutiques souffriraient donc moins des droits de douane que d'autres secteurs», explique Tim Reinicke du Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (KOF).

En fait, les groupes pharmaceutiques pourraient aisément répercuter d'éventuels droits de douane sur leurs acheteurs. La donne n'est pas la même pour d'autres branches de l'industrie suisse d'exportation, notamment celle de l'horlogerie.

L'horlogerie romande tremble

«Le secteur horloger est celui qui souffrirait le plus des droits de douane», confirme Tim Reinicke. Plusieurs cantons romands seraient ainsi frappés de plein fouet, notamment Genève, Neuchâtel et le Jura qui abritent les sièges sociaux de Rolex, Vacheron Constantin, Tissot, ou encore Patek Philippe.

Les difficultés de l'horlogerie suisse sur le marché américain n'est toutefois pas imputable aux seuls droits de douane. En effet, depuis de long mois maintenant, la branche connait des temps difficiles en raison de la baisse des dépenses des consommateurs aux Etats-Unis et en Chine.

Si ce phénomène a commencé à se manifester avant le début de la guerre commerciale, celle-ci n'arrange en rien les choses: «Comme la consommation chinoise subit une pression supplémentaire en raison des droits de douane américains, le recul des ventes de montres de luxe suisses s'accentue», explique Tim Reinicke.

Nidwald, canton hyperdépendant

Déjà fragilisée depuis plusieurs années, l’industrie suisse des métaux et des machines pourrait elle aussi pâtir des droits de douane américains. Le canton de Saint-Gall abrite un important pôle de production d’instruments de précision. Zurich, Argovie et la Suisse centrale affichent, eux, de solides chiffres d’exportation. «Un recul des exportations vers les Etats-Unis est également à craindre», prévient Tim Reinicke.

Mais l’impact devrait être moins marqué que pour l’horlogerie. «L’industrie des métaux et des machines pourrait bénéficier de la hausse des investissements en Europe, notamment en Allemagne, ce qui permettrait d’amortir les pertes sur le marché américain», explique le chercheur.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Reste à savoir si cette analyse s’appliquera aussi au fleuron de l'aéronautique suisse Pilatus Aircraft. Basé dans le canton de Nidwald, le célèbre fabricant d'avions réalise près de la moitié de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis. En 2023, plus de 41% des exportations du canton de Nidwald ont ainsi pris la direction du marché américain, un record national pour ce petit canton de Suisse centrale.

Les fromagers menacés

Pour certains industriels, la situation est rendue encore plus complexe par les droits de douane de 25% qui visent actuellement l'acier, l'aluminium et l'automobile. A l'inverse, les fabricants de semi-conducteurs échappent pour l'heure aux taxes américaines.

La demande de produits suisses, tels que le chocolat, le café ou encore le fromage pourrait également souffrir des droits de douane imposés par Donald Trump. Chaque année, des milliers de tonnes de fromage suisse, notamment de Gruyère, sont livrés aux Etats-Unis depuis les cantons de Vaud et de Fribourg.

Un étonnant podium

Les capsules de café de Nespresso, qui sont, elles aussi, toutes fabriquées dans des usines vaudoises et fribourgeoises, ont également d succès à l'exportation. Mais avec les droits de douane, leur prix pourrait augmenter au pays de l'Oncle Sam, et les consommateurs pourraient décider de s'en passer.

Si la première place de Bâle-Ville dans le classement des cantons exportateurs semble logique, le fait que le podium soit complété par les cantons Neuchâtel et le Tessin (plus de 6 milliards de francs d'exportations chacun) est déjà plus surprenant. Ces chiffres élevés sont en fait liés aux raffineries d'or présentes dans les deux cantons, la Suisse étant le plus grand transformateur d'or au monde.