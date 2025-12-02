DE
FR

La ligne de contact touchée
Mardi après-midi, plus aucun train ne circule entre Lausanne et Fribourg

Une interruption majeure affecte la ligne Lausanne-Fribourg ce mardi après-midi. Les CFF mettent en place des bus de remplacement et recommandent des itinéraires alternatifs. Les CFF rencontrent des difficultés, la reprise complète du trafic n'est pas prévue avant 17h.
Publié: 15:11 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
La ligne Lausanne-Fribourg est totalement interrompue jusqu'à 16h, en raison d'un dérangement à la ligne de contact.
Photo: LAURENT GILLIERON
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Un problème technique entre Lausanne et La Conversion interrompt toute la ligne pour Fribourg. «Un dérangement à la ligne de contact en est la cause», annoncent les CFF sur leur site, ce mardi 2 décembre en début d’après-midi.

Tous les trains sont supprimés sur les lignes IC1, IR15, R8, R9, S40 et S41. Des bus de remplacement sont prévus entre Lausanne, Palézieux et La Conversion. Mais des temps d'attente d'environ 45 minutes sont «à prévoir».

«Nous vous conseillons d'éviter de voyager sur l'axe Lausanne-Palézieux.» Les CFF proposent aux voyageurs des itinéraires alternatifs: par Bienne depuis et pour Berne, Bâle, Lucerne ou Zurich ; par Yverdon-les-Bains depuis Payerne et Fribourg.

Difficultés dans la réparation

La restriction du trafic devait durer jusqu’à 16h, mais elle vient d'être «retardée d'une heure» en raison «de l'ampleur des dégâts constatés». Un train a «arraché la ligne de contact et provoqué un court-circuit», détaillent les CFF. Celui-ci a pu être débarrassé des voies.

«Les équipes sur place réparent actuellement la caténaire afin de rétablir la circulation sur une voie, explique le site dédié aux perturbations. La deuxième voie restera hors service jusqu’à la fin d’exploitation.» Que la perturbation prenne fin à 17h ou plus tard encore, il faudra s’attendre à des retards et à des suppressions. Les bus de remplacement, eux, circuleront au moins jusqu'à 17h15.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus